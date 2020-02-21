Британцы показали свое видение российской "буханки"

Компания Jaguar Land Rover создала смелый концепт транспортного средства под названием Project Vector.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка разработана в рамках программы Destination Zero по снижению вредных выбросов в атмосферу. Таким видят британские инженеры автономное электрическое транспортное средство будущего.

Jaguar Land Rover Project Vector media.landrover.com

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Jaguar Land Rover Project Vector media.landrover.com

Jaguar Land Rover Project Vector media.landrover.com

Project Vector – беспилотный электромобиль будущего. Компактный концепт-кар, длиной всего 4 м, предназначен для передвижения по городу. Аккумуляторные батареи и элементы трансмиссии в плоском полу позволяют конфигурировать пространство салона с учетом индивидуальных потребностей пользователей. Его можно использовать как для перевозки пассажиров, так и для доставки грузов. Технические характеристики необычного концепта пока не сообщаются.

Jaguar Land Rover Project Vector media.landrover.com

Компания планирует сотрудничество с городским советом Ковентри и властями Вест Мидленда, чтобы в конце 2021 года запустить мобильную службу, которая станет лабораторией для разработки сервисов будущей мобильности на улицах Ковентри.

Jaguar Land Rover Project Vector media.landrover.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jaguar представила гиперкар для поклонников компьютерных игр.

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