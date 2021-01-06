Британская MG показала свой первый спортивный электромобиль

Британская компания MG возродит производство спортивных моделей, но на этот раз они будут полностью электрическими.

Об этом сообщает Autocar. Задолго до того, как MG была куплена китайским концерном SAIC и начала производить доступные кроссоверы и седаны, компания была известна своими стильными спортивными моделями. В 2022 году британцы вернутся к своим корням с новой спортивной моделью.

Согласно патентному изображению, новинка представляет собой элегантное четырехместное купе, а вдохновение при ее создании авторы проекта черпали в облике концепта E-Motion, представленного в апреле 2017 года. К сожалению, двери-крылья и камеры заднего вида останутся в прошлом, а в остальном серийная модель будет очень близка к своему концептуальному родственнику.

Стоит отметить, что у компании MG уже есть в линейке два электромобиля – семейный универсал MG5 EV и компактный кроссовер MG ZS EV.

Предполагается, что автомобиль получит собственную модульную электрическую архитектуру SAIC, которая включает в себя два электродвигателя и систему полного привода. По словам создателей E-Motion, купе способно разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, а запас хода составит порядка 480 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания MG готовит конкурента Tesla Roadster, а в компании Ferrari готовятся представить первый электрический кроссовер.