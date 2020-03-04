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4 марта • обновлено в 14:20
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Brabus улучшил электрический кроссовер Mercedes

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Немецкое тюнинг-ателье Brabus провело серьезную модернизацию электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На протяжении более чем 40 лет компания Brabus занимается тюнингом автомобилей Mercedes-Benz. Очередным творением мастеров из Боттропа стал электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC 400 4Matic.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic от Brabus

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic от Brabus

brabus-mediaclub.de

Инженеры компании подготовили пакет доработок, получивший название PowerXtra Electric, который позволяет улучшить технические характеристики электрического кроссовера.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic от Brabus

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic от Brabus

brabus-mediaclub.de

При выборе спортивного режима "S", максимальный крутящий момент увеличивается с 760 до 830 Нм, а пиковая мощность – с 408 до 422 л.с. В результате время разгона от 0 до 100 км/ч сократилось до 4,9 с. А вот максимальная скорость по прежнему ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

При активации режима "E" пакет PowerXtra Electric обеспечивает возможность "управления одной педалью": при нажатии педали акселератора машина разгоняется, а если ее отпустить – тормозит. Это не только позволит снизить износ тормозов, но и повысит эффективность процесса рекуперации энергии торможения.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic от Brabus

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic от Brabus

brabus-mediaclub.de

Для новинки подготовили фирменные колесные диски Monoblock Z, которые могут быть 20- или 21-дюймовыми. В первом случае спереди устанавливается резина Pirelli P Zero размерностью 255/45 и 285/40 – сзади. 21-дюймовые Monoblock Z "Platinum Edition" обувают в шины ContiSportContact размерностью 255/40 спереди и 285/35 – сзади.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic от Brabus

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic от Brabus

brabus-mediaclub.de

Кроме того, электромобиль получил задний спойлер и лакированные аппликации, украсившие окрашенный в матовый черный цвет кузов. Для отделки салона используются декоративные элементы из полированного алюминия, а также эксклюзивная кожа.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic от Brabus

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic от Brabus

brabus-mediaclub.de

Стоит отметить, что это не первый опыт модернизации электромобилей в истории Brabus. Первенцем был родстер Tesla, модернизированный в Боттропе еще в 2009 году.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Brabus создала уникальный шестиколесный вездеход на базе нового G-Class.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
авто новости Tesla внедорожник кроссовер Brabus Mercedes-Benz электромобили
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