Bollinger показал предсерийные электрические вездеходы В1 и В2

Компания Bollinger Motors представила новый облик электрических внедорожника B1 и пикапа B2.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Проект Роберта Боллинджера стартовал несколько лет назад. К концу нынешнего года Bollinger Motors обещал начать мелкосерийное производство своих моделей, но коронавирус внес свои коррективы.

Автомобиль получил обычные подъемные стекла вместо сдвижных bollingermotors.com

Своего рода компенсацией можно считать презентацию предсерийных версий вездеходов В1 и В2, которые получили обновленный дизайн и пропорций, а также целый ряд изменений в конструкции.

Средняя стойка крыши смещена вперед для облегчения входа и выхода задних пассажиров bollingermotors.com

В частности, средняя стойка смещена вперед для облегчения входа и выхода задних пассажиров. Оконная линия стала располагаться выше. Автомобиль получил обычные подъемные стекла вместо сдвижных, а вместо трех стеклоочистителей на лобовом оставили только два. Также высота лобового, заднего и боковых стекол была увеличена для улучшения обзорности.

Высота лобового, заднего и боковых стекол была увеличена для улучшения обзорности bollingermotors.com

Прямоугольные сетчатые воздухозаборники вокруг светодиодных фар головного света канули в Лету. В компании переделали конструкцию системы охлаждения, которая теперь находится за передним бампером и не нуждается в дополнительном притоке воздуха. Сами блок-фары сместили ближе к крыльям. В результате всех этих изменений удалось существенно увеличить объем переднего багажного отделения.

Прямоугольные сетчатые воздухозаборники вокруг фар исчезли, а сами фары сместили к ближе к крыльям bollingermotors.com

Пикап Bollinger B2 получил аналогичные изменения в конструкции. Но главным отличием стала новая грузовая платформа, которая крепится к раме отдельно от кабины, что повышает ее ремонтопригодность или позволит заменить в случае необходимости. При этом конструкторы сохранили ведущий в салон небольшой люк, который позволяет перевозить длинномеры.

Новая грузовая платформа крепится к раме отдельно от кабины bollingermotors.com

Как внедорожник, так и пикап будут комплектоваться силовым агрегатом, состоящим из двух электродвигателей суммарной мощностью 622 л.с. и крутящим моментом 906 Нм. Они работают в тандеме с двухступенчатыми редукторами. Питание для моторов обеспечит батарея емкостью 120 кВтч.

Как внедорожник, так и пикап будут оснащены двумя электродвигателями суммарной мощностью 622 л.с. bollingermotors.com

По данным производителя с таким арсеналом на разгон до 100 км/ч автомобилям потребуется 4,5 с, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 161 км/ч. Запас хода при полностью заряженной АКБ обещают не менее 320 км.

Стоимость пикапа и внедорожника начинается с отметки в 125 тысяч долларов bollingermotors.com

Производство серийным экземпляров В1 и В2 планируется начать в будущем году, а стоимость как внедорожника, так и пикапа будет начинаться с $125 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL: