BMW расширит линейку электромобилей на базе обычных моделей

Компания BMW планирует расширить семейство электромобилей за счет модернизации существующих моделей. Об этом сообщает портал Carscoops.

В планах баварского производителя предложить покупателям полностью электрические версии популярных моделей BMW 5 Series и кроссовера X1. Таким образом у клиентов марки будет возможность выбирать между бензиновыми, дизельными, гибридными и полностью электрическими силовыми агрегатами.

Покупателям предложат полностью электрические 5 Series и X1. Фото: bmw.com

В соответствии с долгосрочной стратегией развития, BMW намерена существенно снизить выбросы CO2 своих автомобилей примерно на треть к 2030 году. Для этого к 2023 году в компании готовятся предложить 25 гибридных и электрических моделей.

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Новое поколение 5 Series и кроссовер X1 пополнят, вслед за дебютирующим в 2022 году флагманским седаном 7 Series, семейство моделей, которые будут предлагаться сразу с четырьмя типами силовых агрегатов на выбор, включая полностью электрически вариант.

Закамуфлированный прототип 2022 BMW 7 Series. Фото: carscoops.com

Стоит также отметить, что бензиновые и дизельные варианты будущих 5 Series, X1 и 7 Series будут оснащаться технологией mild hybrid с 48-вольтовой бортовой сетью, вспомогательным электромотором и компактной литий-ионной батареей.

К концу будущего года линейка электромобилей BMW будет состоять из не менее чем 5 электромобилей, включая i3, iX3, i4, iNext SUV и Mini Cooper SE.

2020 BMW 530e xDrive M Sport c технологией mild hybrid. Фото: bmw.com

"Мы не делаем абстрактных заявлений. Мы разработали детальный план на ближайшие 10 лет с конкретными ежегодными задачами, который мы намерены выполнить до 2030 года", – комментирует руководитель BMW Оливер Ципсе Zipse. – Мы будем рассказывать о нашем прогрессе каждый год и оценивать свою работу в соответствии с установленными целями. Кроме того, в соответствии со степенью выполнения поставленных задач будет оцениваться качество работы нашего менеджмента и руководства".

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В BMW также отметили, что в этом году компания выполнит поставленные задачи, чтобы в полной мере соответствовать жестким нормам по выбросам CO2 в Европе. Немецкий производитель стремиться превысить отметку в 7 миллионов электрифицированных автомобилей марки на дорогах в ближайшие 10 лет, причем, две трети из них должны быть полностью электрическими.

2020 BMW 530e xDrive M Sport c технологией mild hybrid. Фото: bmw.com

Пока в компании не раскрывают технических деталей относительно электрических версий 5 Series и X1. Однако можно предположить, что новинки будут использовать аналогичный комплект элементов системы, который уже используется на представленном недавно кроссовере iX3. Напомним, что он получил в свое распоряжение расположенный сзади 282-сильный электромотор и батарею емкостью 80 кВтч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW прекратила производство спорткара i8.