BMW показала, как ездит новый спортивный электроседан i4

В компании BMW готовят новую классическую модель спортседана, получившего обозначение i4. Новинка проходит последние доводочные тесты.

Об этом сообщат пресс-служба производителя. Баварская компания активно расширяет свой электрический модельный ряд. После дебюта кроссовера BMW iX следующей полностью электрической моделью в гамме станет спортивный седан i4.

Впервые компания показала модель около 2 лет назад, и вот уже машина готовится к своему мировому дебюту. Правда, баварцы не торопятся снимать с новинки защитный камуфляж, до последнего сохраняя интригу.

Очередным информационным поводом стало фирменное видео с дорожных испытаний электромобиля, а также официальные технические характеристики. По данным производителя электромобиль оснащен силовой установкой мощностью 390 кВт (530 л.с.), а на разгон до первой "сотни" спортседану потребуется всего 4 секунды. Но главное, на что обращают внимание создатели новинки, это удовольствие, которая она обеспечивает водителю.

В компании обещают, что полностью заряженная BMW i4 сможет преодолеть до 600 км по циклу WLTP. Помимо базовой версии новинка получит и более мощную от подразделения "М". Производство спортседана будет налажено на заводе в Мюнхене. Презентация модели предположительно состоится летом нынешнего года.

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