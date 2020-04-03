Без водителя: блогер отправил свою машину за покупками. Видео

Электромобиль Tesla Model S благодаря системе автопилота способен преодолевать небольшие расстояния без водителя. Однако система все еще несовершенна, что и показали на видео.

На помощь блогеру пришло мобильное приложение Tesla, с помощью которого автомобилю можно приказать двигаться вперед или назад. Далее, с помощью радаров, Тесла корректирует траекторию движения. Почему бы не отправить машину за покупками?

Tesla Model S попыталась купить еду скриншот видео

Для эксперимента выбрали несколько заведений общественного питания, где есть окошки для выдачи заказа в автомобиль. Но блогер не учел, что в этом случае водитель все же необходим для того, что бы протянуть руки и взять свой заказ.

Tesla Model S попыталась купить еду скриншот видео

На видео же кассиры просто не могли дотянуться до окна автомобиля, чтобы закинуть туда пакет с едой. Не всем даже удалось принять оплату заказа – деньги заботливо прикрепили к наружному зеркалу заднего вида.

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В то же время Tesla Model S не умеет ориентироваться в подобных ситуациях, чтобы подъехать ближе к окошку выдачи. Блогер хотел купить еду в ресторане быстрого питания с минимизацией социальных контактов в период распространения коронавируса. В итоге в некоторых случаях все же пришлось подходить к кассирам и самостоятельно забирать заказ.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом сопернике Tesla Model S, который преодолел более 640 км на одной полной зарядке.

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