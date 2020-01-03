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3 января • обновлено в 16:49
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Без тормозов: владелец обнаружил интересную особенность своей BMW

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Компактный электромобиль BMW i3 можно назвать одним из самых популярных в мире. В компании полностью довольны этой моделью, а благодаря постоянным модернизациям авто пользуется спросом.

Как стало известно OBOZREVATEL, эта оригинальная машина обладает еще одним преимуществом. Во всяком случае, об этом говорит история Хельмута Нойманна. Немец владеет автомобилем с 2014 года.

Немецкий владелец BMW i3 рассказал о своем опыте эксплуатации

Немецкий владелец BMW i3 рассказал о своем опыте эксплуатации

drom.ru

На данный момент пробег его BMW i3 составляет почти 280 000 км. Интересно, что владелец все еще ни разу не менял тормозные колодки! Например, даже после 50 тыс. км колодки изнашиваются довольно сильно. Более ответственные автомобилисты за этот период успевают заменить компоненты три раза, а кто-то, разумеется, не думает об этом вовсе...

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Тем не менее, почти 280 тыс. км на прежних колодках – серьезное достижение. При этом Нойманн не жалуется на какие-либо проблемы и не меняет детали только потому, что их состояние по-прежнему соответствует эксплуатационным требованиям.

Хельмут Нойманн доволен: его BMW i3 оказался очень экономичным

Хельмут Нойманн доволен: его BMW i3 оказался очень экономичным

drom.ru

Стоит отметить, что в случае с электромобилем БМВ i3 такой результат не слишком удивителен. Дело в том, что при использовании рекуперативного торможения, грубо говоря, замедление происходит благодаря мотору. Тормозная система при этом не используется, соответственно, компоненты изнашиваются меньше.

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Кроме того, немецкий автомобилист отметил общую экономичность машины, а не только низкие расходы на обслуживание. При использовании электроэнергии, 100 км пути обходятся Нойманну всего в 3,90 евро (около 100 грн).

Электромобиль BMW i3 вышел на рынок в 2014 году, именно тогда его приобрел Нойманн

Электромобиль BMW i3 вышел на рынок в 2014 году, именно тогда его приобрел Нойманн

bmw.com

Как рассказывал OBOZREVATEL:

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили BMW б/у автомобиль новости
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