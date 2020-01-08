Бензин и маленькая батарея: как выглядит худшая Tesla в истории

Любимый многими электромобиль Tesla Model 3, на первый взгляд, сделали лучше, разработав для модели гибридную силовую установку. Однако все не так просто.

Как выяснил OBOZREVATEL, австрийская компания Obrist Powertrain разработала для электромобиля "Тесла Модел 3" новую силовую установку. При этом в составе гибрида появился бензиновый ДВС, что очень необычно для автомобилей Tesla.

Бензиновый двигатель – необычный компонент для Tesla obrist-powertrain.com

В первую очередь разработка под названием HyperHybrid призвана предложить автомобилистам действительно солидный запас хода, которым не могут похвастать современные электрокары. Привычная Tesla Model 3 в наиболее дальнобойной версии способна преодолеть 518 км. После гибридной модификации эта цифра достигает 1000 км.

HyperHybrid – отличное название, которое подходит компании Tesla с ее "Кибертраками" и "Гиперлупами", не так ли? Но, несмотря на очевидное преимущество в виде увеличенного запаса хода, этот автомобиль можно назвать худшим ТС, на котором когда-либо был логотип компании Tesla.

На основе Tesla Model 3 создали подключаемый гибрид tesla.com

Дело в том, что американский производитель считает 100-процентные электромобили вершиной транспортной эволюции. С этой точки зрения появление горючего топлива в Tesla Model 3 – вопиющая дерзость и абсолютное несоответствие заданной тематике и роли Tesla как спасителя планеты от загрязнений и прочих вещей, о которых принято рассказывать на пресс-конференциях.

Более того, авторы проекта избавились от стандартных двигателя и батарейного блока. Именно их и заменили новыми компонентами – бензиновым ДВС, небольшим генератором и батареей емкостью 17,3 кВтч, которая весит всего 98 кг (на 380 кг меньше, чем 50-киловаттный блок Model 3).

Базовый ДВС развивает 54 л.с. obrist-powertrain.com

Двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 54 л.с. расходует около 3 л/100 км. Интересно, что генератор, приводимый в движение ДВС, способен заряжать батарею на скорости выше 65 км/ч. Благодаря этому пользоваться внешней электросетью для подзарядки можно реже, что замедляет износ батарейного блока. На скоростях до 65 км/ч автомобиль движется исключительно посредством электротяги.

В более мощной модификации отдача ДВС составляет 116 л.с. obrist-powertrain.com

Конечно, Tesla Model 3 Obrist Mark II (именно так назвали машину) проигрывает в мощности и в динамике, однако с дальностью пробега спорить трудно. С другой стороны, разработка куда ценнее, чем может показаться. Сравнивать прототип с изначальным электромобилем Tesla не совсем корректно: в компании Obrist Powertrain намерены предлагать свое изобретение разным автопроизводителям, а в эффективности компонентов авторы не сомневаются.

Ожидается, что первые серийные автомобили с подобной силовой установкой появятся в 2023 году. Стоит отметить и низкую стоимость компонентов: суммарно ДВС, генератор и батарея обойдутся в 3,2 тыс. евро. Отличное предложение!

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