Bentley электрифицирует все свои модели к 2026 году

Сергей Иванов Электромобили 11:10, 6.11.2020 Обновлено: 11:10, 6.11.2020

Компания Bentley провела поделилась стратегией развития на ближайшие годы и пообещала электрифицировать весь модельный ряд.

Об этом руководство компании рассказало во время онлайн пресс-конференции Beyond100. В 2025 году Bentley намерена представить платформу для разработки новых моделей, которая создается специально для электрических силовых установок, а также предложит удобное решение для зарядки батарей.

Представители Bentley поделились планами развития бренда
bentleymedia.com

Руководитель Bentley Эдриан Холлмарк пообещал, что к 2026 году все модели компании будут гибридами или полностью электрическими, к 2030-му на электричество переведут всю линейку. Пока же компания обещает в 2021 году предложить две новых модификации с подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV).

Руководитель Bentley Эдриан Холлмарк пообещал, что к 2026 году все модели компании будут гибридами или полностью электрическими
bentleymedia.com

Предвестником электрических Bentley можно считать футуристический концепт EXP 100 GT, дебютировавший летом 2019 года. Концепт получил 4 электромотора и тяговую батарею, обеспечивающую запас хода около 700 км. А в его салоне можно найти не только привычную кожу и дерево, но и ткань, изготовленную из переработанных продуктов виноделия.

Предвестником электрических Bentley можно считать футуристический концепт EXP 100 GT
bentleymedia.com

Также руководство компании намерено активно развивать экологически чистые технологии для обеспечения производственных процессов, в том числе использование солнечной энергии.

Напомним, что в 2019 году марка Bentley отпраздновала свой 100-летний юбилей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Bentley выпустит "золотое" купе Continental GT.

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