Базовая версия электромобиля Volkswagen ID.3 обогнала Golf GTI

Журналисты устроили дрэг-гонку между электромобилем Volkswagen ID.3 и заряженным хетчбэком VW Golf GTI 8 поколения. По ее результатам победа досталась "электричке", которая, к слову, была представлена в базовой версии.

Короткий заезд провел YouTube-канал Auto Arena. Его обозреватели хотели выяснить, сможет ли ID.3 обогнать легендарный хот-хетч даже в начальной спецификации, и их предположение сбылось: новый электрокар смог обойти заряженный "Гольф". Впрочем, как следует из ролика, уже на финише GTI начал вырываться вперед, к тому же, дистанция была небольшой – всего 60 метров. То есть, если бы машинам пришлось пройти большее расстояние, то, скорее всего, победа была бы за бензиновой моделью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Причина такого резкого старта VW ID.3 кроется в том, что весь крутящий момент у него, как и у любого другого электрокара, доступен сразу в начале движения. Кроме того, еще одним козырем электромобиля стал задний привод, тогда как Golf GTI имеет переднеприводную компоновку. А вот в вопросе мощности он существенно уступает топливному сопернику: 204 л.с. против 245 сил.

Отметим, что VW ID.3 вышел на рынок осенью этого года, и, как ранее писал OBOZREVATEL, он уже успел стать самым продаваемым электрокаром в Европе, обогнав Tesla Model 3. На эту модель немецкий автогигант возлагает большие надежды: ему предстоит стать таким же популярными, какими в свое время были "Жук" и "Гольф".