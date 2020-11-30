Базовая версия электромобиля Volkswagen ID.3 обогнала Golf GTI

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Электромобили
1,8 т.
Базовая версия электромобиля Volkswagen ID.3 обогнала Golf GTI

Журналисты устроили дрэг-гонку между электромобилем Volkswagen ID.3 и заряженным хетчбэком VW Golf GTI 8 поколения. По ее результатам победа досталась "электричке", которая, к слову, была представлена в базовой версии.

Короткий заезд провел YouTube-канал Auto Arena. Его обозреватели хотели выяснить, сможет ли ID.3 обогнать легендарный хот-хетч даже в начальной спецификации, и их предположение сбылось: новый электрокар смог обойти заряженный "Гольф". Впрочем, как следует из ролика, уже на финише GTI начал вырываться вперед, к тому же, дистанция была небольшой – всего 60 метров. То есть, если бы машинам пришлось пройти большее расстояние, то, скорее всего, победа была бы за бензиновой моделью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Дрег-гонка между VW ID.3 и Golf GTI

Причина такого резкого старта VW ID.3 кроется в том, что весь крутящий момент у него, как и у любого другого электрокара, доступен сразу в начале движения. Кроме того, еще одним козырем электромобиля стал задний привод, тогда как Golf GTI имеет переднеприводную компоновку. А вот в вопросе мощности он существенно уступает топливному сопернику: 204 л.с. против 245 сил.

Отметим, что VW ID.3 вышел на рынок осенью этого года, и, как ранее писал OBOZREVATEL, он уже успел стать самым продаваемым электрокаром в Европе, обогнав Tesla Model 3. На эту модель немецкий автогигант возлагает большие надежды: ему предстоит стать таким же популярными, какими в свое время были "Жук" и "Гольф".