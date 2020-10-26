Корейцы создали батарею для электрокаров, которой хватает на 1000 км пробега

Корейская компания SK Innovation раскрыла подробности о двух революционных батареях для электромобилей собственной разработки. Оба аккумулятора впечатляют своими характеристиками: первый из них обеспечивает запас хода в 800 км и может заряжаться всего за 20 минут, второго же хватает на автономность хода в 1000 км. Презентация новых продуктов прошла в рамках форума InterBattery 2020, организованного в Сеуле Министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Как сообщает InsideEVs, целью SK Innovation было создание улучшенных батарей для электромобилей в сравнении с нынешним аналогами. При создании новых элементов питания ученые руководствовались такими критериями, как безопасность, скорость зарядки и расстояние, пройденное автомобилем на одной зарядке.

Одна батарея SK Innovation рассчитана на пробег в 800 км, другая - 1000 км InsideEVs

Южнокорейская фирма специализируется на батареях для электромобилей уже 10 лет, и за это время не зафиксировано ни одного случая возгорания аккумулятора этой компании, что является довольно серьезным достижением.

В SK Innovation сообщили, что полностью работа над новыми батареями, которые обеспечивают запас хода в 800 и 1000 км соответственно, завершится к концу 2020 или началу 2021 года, тогда же состоится их мировой дебют.

Разработчики надеются, что ведущие автопроизводители одобрят их продукт и "возьмут на вооружение".

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