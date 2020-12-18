Батареи для электромобилей падают в цене

По оценкам аналитиков, за последние 10 лет стоимость 1 кВтч батарей для электромобиля снизилась в 8 раз

Агентство BloombergNEF опубликовало исследование, посвященное рынку электромобилей. Одним из главных позитивных изменений аналитики назвали существенное снижение стоимости батарей на единицу мощности.

В 2020 году впервые себестоимость аккумуляторов для электромобилей упала ниже психологически важной отметки в $100 долларов за киловатт-час емкости. Такие батареи устанавливаются на китайских электробусах.

Для легковых машин средняя стоимость батареи составляет $126 за кВтч из которых $100 приходится на стоимость отдельных элементов питания и $26 на их сборку.

Если взять все батареи для транспорта, включая электромобили, подзаряжаемые гибриды и мототехнику, то средняя стоимость в 2020 году составила $137 за 1 кВтч. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял $1100. По прогнозам BloombergNEF, к 2024 году средняя цена батарей в мире опустится ниже отметки в $100.

Именно стоимость батарей долгое время была главной причиной высоких цен на электромобили в сравнении с машинами с ДВС. В 2020 году себестоимость батареи на 100 кВтч, которой хватает примерно на 500 км пробега, составляла $13700.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota намерена стать первым в мире производителем легковых автомобилей с твердотопливными батареями, а вот в компании Porsche хотят сохранить машины с ДВС путем перехода на синтетические топливо.