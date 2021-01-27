Байден намерен пересадить госчиновников на американские электромобили

В своей речи новоизбранный президент США Джо Байден выступил с инициативой пересадить госчиновников на электромобили.

Об этом сообщает ABCNewsLive. По данным Байдена, федеральное правительство США располагает огромным автопарком, который в 2019 году насчитывал почти 650 тысяч автомобилей.

По мнению Джо Байдена, их необходимо заменить электромобилями, причем, изготовленными в США. Это не только позволит существенно снизить расходы, но и обеспечит работой сотни тысяч американцев.

"Федеральное правительство владеет огромным парком транспортных средств, которые мы собираемся заменить чистыми электромобилями, произведенными прямо здесь, в Америке, американскими рабочими", - сказал Байден. "Это будет крупнейшая мобилизация государственных инвестиций в закупки, инфраструктуру и НИОКР со времен Второй мировой войны".

Это решение также является частью плана администрации Байдена по созданию миллиона рабочих мест в автомобильном секторе. Президент сказал, что хочет "позиционировать Америку как мирового лидера в производстве электромобилей, а также узлов и агрегатов для них". Поэтому требования к локализации производства будут ужесточены.

Завод по производству электромобилей Tesla. cdn.techjuice.pk

Это также будет распространяться на инфраструктуру, поскольку план президента предусматривает крупные инвестиции в создание 550 тысяч зарядных станций для электромобилей на всей территории США.

Правительство использует 250 000 автомобилей, 225 000 коммерческих машин почтовой службы, а также 173 000 военных машин. В 2019 году они проехали в общей сложности 7,2 млрд км, поэтому возможность избавиться от вредных выбросов станет хорошим вкладом в защиту окружающей среды.

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