Автопроизводители усомнились в экологических планах Еврокомиссии

Руководитель Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Эрик-Марк Уитем раскритиковал представленную Еврокомиссией экологическую стратегию.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Европейская комиссия представила стратегию природосбережения и интеллектуальной мобильности Sustainable and Smart Mobility. Одним из ключевых элементов документа является увеличение использования электромобилей. Предполагается, что к 2030 году на дорогах ЕС будет не менее 30 млн электрокаров, а для их обслуживания будут использоваться 3 млн общественных пунктов зарядки.

По мнению Эрика-Марка Уитема, эта стратегия далека от реальности, так как для ее достижения необходимо всего за 10 лет в 50 раз увеличить количество электромобилей. К тому же темпы развития инфраструктуры совершенно не соответствуют таким амбициозным планам.

По подсчетам ACEA, в прошлом году из 243 млн легковых автомобилей на дорогах ЕС лишь 615 тысяч – электромобили, что составляет примерно 0,25% от общего числа.

Кроме того, общее количество точек зарядки в странах ЕС – около 200 тысяч и только 28586 из них подходят для быстрой зарядки (22 кВт). Более 75% всех пунктов зарядки в Европе расположены в четырех странах — Нидерландах, Германии, Франции и Великобритании. В 12 странах-членах ЕС имеется 137 водородных заправочных станций, а в 16 странах их вообще нет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche намерена использовать в своих моделях с ДВС синтетическое топливо, полученное из возобновляемых источников энергии, а британская компания Ineos и Hyundai подписали соглашение о совместной разработке внедорожника на водородных топливных элементах.