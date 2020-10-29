Автопилот Tesla перепутал флаг на АЗС со светофором

У автопилота Tesla обнаружили странный глюк. Оказалось, что система автономного вождения может перепутать светофор с другими объектами, которые встречаются на дороге. В данном случае таким объектом выступил флаг с разноцветными буквами, развивающийся на ветру.

На соответствующий дефект обратил внимание один из владельцев Tesla Model 3 после того, как на прошлой неделе у его машины активировалась тестовая версия полноценного автопилота (пока эта функция работает лишь у некоторых "теславодов"). Хозяин машины записал видео со странным багом и опубликовал его в соцсети Reddit, пишет Autoevolution.

Как следует из ролика, Tesla Model 3 "приглянулся" флаг одной из АЗС, на котором жирными красными и оранжевыми буквами нанесена надпись "coop". Именно этот рисунок сбил с толку автопилота Tesla: когда флаг развивался на ветру, система реагировала на него как на красный или желтый свет светофора – по мере того, какая буква "о"(а именно, какого цвета) выходила на главный фон. Соответствующие изменения автомобиль даже регистрировал на экране мультимедиа.

К счастью, баг был обнаружен не во время движения – владелец снял видео, когда находился на парковке заправки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Tesla признала, что у ее электромобилей может отпадать бампер и отклеиваться крыша. Данные дефекты производитель обязался устранить.