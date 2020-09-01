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Автопилот Tesla научился распознавать знаки ограничения скорости

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Электромобили
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Автомобили Тесла научились распознавать скоростные лимиты

Автомобили Тесла научились распознавать скоростные лимиты.

Систему автопилота Tesla научили распознавать дорожные знаки ограничения скорости. Современные электромобили Тесла получат эту функцию с очередным обновлением ПО.

Как сообщает The Verge, система также научилась адекватнее распознавать сигналы светофора. При этом автопилот считывает знаки скоростного лимита и светофоры даже в тот момент, когда водитель самостоятельно управляет транспортным средством.

Система лишь отправляет на экран необходимое уведомление при обнаружении соответствующих объектов. Для этой задачи автопилот использует данные с наружных камер автомобиля вместо более распространенных в подобных системах датчиков GPS.

Система Tesla Autopilot считывает ограничение скорости на дороге с помощью камер.

Система Tesla Autopilot считывает ограничение скорости на дороге с помощью камер. Фото: Tesla

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, компания Tesla готовит систему полноценного автопилота, в которой водитель может совершенно не концентрироваться на дороге.

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