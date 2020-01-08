Авто для Аватара: Mercedes-Benz представил уникальный электромобиль

На выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас Вегасе Mercedes-Benz презентовал электрический концепт Vision AVTR.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобиль получил целый ряд инновационных технологий, которые позволяют заглянуть в будущее электромобильности. В первую очередь речь идет о новом типе аккумуляторных батарей, выполненных без использования тяжелых металлов. Органическая АКБ создана на основе графена – двумерной модификации углерода, и может быть полностью переработана.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Обтекаемый кузов автомобиля выполнен из композитных материалов в духе биодизайна. Доступ в салон обеспечивают откидные прозрачные двери, а для водителя и трех его спутников предсмотрены индивидуальные анатомические кресла.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

В мускулистых колесных арках расположились необычные сферические колеса, с помощью которых автомобиль способен передвигаться не только прямолинейно, но и по диагонали, под углом 30 градусов. Полноуправляемое шасси позволит облегчить парковку и маневрирование в тесных пространствах большого мегаполиса.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Еще одной интересной особенностью концепта являются 33 подвижных "био-клапана" в задней части кузова, которые позволяют улучшить аэродинамику машины и ее взаимодействие с окружающим миром.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Ни руля, ни педалей в автомобиле нет. Вместо них водитель может использовать сенсорный джойстик на центральной консоли, который способен распознавать пользователя и даже чувствовать его пульс. Автомобиль снабжен функцией автономного управления, а также разнообразными системами коммуникации.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

При создании концепта дизайнеры вдохновлялись идеями фильма "Аватар" и концепцией симбиотического взаимодействия человека и машины. По мнению авторов концепта, со временем технологии позволят реализовать самые смелые фантазии в этой области.

Mercedes-Benz Vision AVTR media.daimler.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на выставке CES 2020 компания Chrysler презентовала концептуальный электромобиль.

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