Audi презентовал электрический e-tron GT и назвал цены

Немецкая компания Audi продолжает активно расширять линейку электромобилей бренда. К имеющимся моделям добавился спортивный седан e-tron GT.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Обтекаемый 4-дверный спортседан является близким "родственником" Porsche Taycan, а его главным конкурентом станет Tesla Model S.

Автомобиль будет предложен покупателям в двух версиях – e-tron GT quattro (на фото) и RS e-tron GT Audi

Новинка разработана в тесной кооперации с инженерами компании Porsche. Автомобиль использует совместную платформу J1 Performance Platform и использует элементы, аналогичные модели Taycan.

У e-tron GT quattro суммарная мощность силового агрегата составляет 350 кВт Audi

Автомобиль будет предложен покупателям в двух версиях – e-tron GT quattro и RS e-tron GT. Обе модели – полноприводные и оснащены двумя электромоторами с двухступенчатой трансмиссией. Каждую пару колес приводит в движение собственный электромотор.

От 0 до 100 км/ч e-tron GT quattro разгоняется за 4,1 с Audi

У e-tron GT quattro суммарная мощность силового агрегата составляет 350 кВт (476 л.с.), а крутящий момент достигает 630 Нм. В режиме boost он может увеличиваться до 640 Нм.

Старший собрат RS e-tron GT является самым мощным серийным автомобилем компании за всю ее истории Audi

Старший собрат RS e-tron GT является самым мощным серийным автомобилем компании за всю ее истории. Мощность его моторов – 440 кВт (598 л.с.), а момент – 830 Нм.

Мощность моторов RS e-tron GT – 440 кВт (598 л.с.), а момент – 830 Нм. Audi

Система launch control позволяет на 2,5 секунды активировать режим boost, при котором мощность e-tron GT quattro вырастет до 390 кВт (530 л.с.), а у RS e-tron GT – 475 кВт (646 л.с.) соответственно.

На спринт от 0 до 100 км/ч спортседаны тратят 4,1 или 3,3 секунды (RS), а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 245 и 250 км/ч.

Салон спортседана e-tron GT Audi

Бортовая сеть использует напряжение 800 В, что позволяет снизить все электрооборудование и увеличить скорость зарядки на мощных станциях. Питание для электромоторов обеспечивает тяговая батарея энергоемкостью 85 кВтч. Она позволить преодолеть без остановки расстояние порядка 487 км (по циклу WLTP).

Заказы на автомобиль уже принимаются европейскими дилерами. Версию quattro оценили в 99800 евро, а за RS придется выложить не менее 138200 евро.

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