Audi представила первый в мире электрокар с тремя моторами

Кроссовер Audi e-tron quattro S оказался первым серийным электромобилем с тремя моторами. Многие производители обещали что-то подобное, но Ауди обогнала всех.

Электрический кроссовер Audi e-tron quattro получил три мотора и стал мощнее. Фото: Audi

Новый Audi e-tron S получил один мотор спереди и два сзади. При этом последние отвечают за разные колеса для интеллектуального распределения тяги по сторонам. В режиме максимальной отдачи мощность силовой установки слегка превышает 500 л.с. и почти доходит до 1000 Нм.

Но такие характеристики доступны на протяжении нескольких секунд. В гражданских режимах мощность меньше, но ее пока не раскрывают. Для сравнения, в двухмоторном исполнении электромобиль Audi e-tron quattro предлагает 408 л.с.

Электрический кроссовер Audi e-tron quattro получил три мотора и стал мощнее. Фото: Audi

Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена 210 км/ч. Также от стандартных кроссоверов Ауди спортивные электромобили должны отличаться благодаря азартной управляемости. Версия S появилась не только у классического e-tron, но и у Audi e-tron Sportback.

Электрический кроссовер Audi e-tron quattro получил три мотора и стал мощнее. Фото: Audi

Электрический кроссовер Audi e-tron quattro получил три мотора и стал мощнее. Фото: Audi

Запас хода составляет 359 км по WLTP. Sportback S предлагает чуть больше – 364 км, видимо, благодаря более обтекаемому кузову. У автомобилей слегка изменился дизайн бамперов и расширились колесные арки. Среди технических новшеств стоит отметить доработанную подвеску, мощные тормоза и улучшенную аэродинамику.

Электрический кроссовер Audi e-tron quattro получил три мотора и стал мощнее. Фото: Audi

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