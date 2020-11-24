Audi и Porsche готовят электрические кроссоверы

Компании Audi и Porsche представят электрические кроссоверы уже в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба концерна VAG. В соответствии с планами развития, к 2029 году концерн намерен представить 75 электрических и 60 гибридных моделей.

О появлении электрической версии Porsche Macan мы уже рассказывали, а теперь в концерне подтвердили появление в гамме Audi электрического Q5 e-tron.

Audi Q5 e-tron будет использовать платформу МEВ, которая уже нашла свое применение на представленных в этом году электрических кроссоверах Skoda Enyaq iV и VW iD4.

На выбор покупателям будут предложены несколько вариантов батарей и электромоторов. Базовая версия получит один двигатель и привод на передние колеса, а для более мощной модификации будут доступны два электромотора и полноприводная трансмиссия.

Что касается Porsche Macan, то его электрическая версия будет отличаться по дизайну от одноименных автомобилей с традиционным ДВС. Кроме того, в отличие от Audi Q5 e-tron, электрический Macan будет построен на новой платформе Premium Platform Electric (PPE), в создании которой участвуют специалисты Audi и Porsche. Кроме того, эта же платформа будет использоваться для создания электромобилей совместно с китайскими партнерами из компании FAW.

Macan EV будет также предложен в нескольких вариантах исполнения, а для топовой версии возможно использование четырех компактных электромоторов, для индивидуального привода каждого из колес. Подобное решение позволит обеспечить высокие динамические характеристики.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi обновила спортивный кроссовер SQ5.