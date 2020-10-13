Audi и FAW основали СП по выпуску электромобилей

Для расширения своего присутствия на китайском рынке компания Audi подписала меморандум о сотрудничестве с машиностроительным гигантом FAW.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Немецкая компания Audi объединит свои усилия для совместного производства электромобилей на базе электрической платформы Premium Platform Electric (PPE). Меморандум о взаимопонимании был подписан во время немецко-китайской автомобильной конференции в Чанчуне, на севере Китая.

Audi e-tron audi-mediacenter.com

Платформа PPE разработана совместно со специалистами компании Porsche. Выпуск электромобилей на ее основе начнется на СП с китайской компанией FAW в 2024 году.

Это не первый совместный проект с FAW, реализованный компанией Audi в Китае. В Поднебесной уже производится полностью электрический кроссовер Q2L e-tron, а также подключаемый гибрид A6L TFSI e. Кроме того, в конце сентября в Чанчуне началось производство новой модели Audi e-tron.

Audi e-tron audi-mediacenter.com

В ближайшие годы Audi предложит или локализует в Китае другие полностью электрические модели семейства e-tron. Планируется, что уже к 2025 году примерно треть продаж Audi в Китае будут составлять электрифицированные автомобили.

Audi Q2L e-tron audi-mediacenter.com

С января по сентябрь 2020 года Audi поставила клиентам в Китае 512 081 автомобиль, что на 4,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на пандемию, это лучший показатель за 30 лет работы компании на китайском рынке.

Подключаемый гибрид Audi A6L TFSI e audi-mediacenter.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi представила новый электромобиль семейства e-tron.