Apple представит электромобиль с автопилотом в будущем году

Сергей Иванов Электромобили 15:40, 21.12.2020 Обновлено: 16:00, 21.12.2020

Компания Apple активизирует работу над проектом собственного автомобиля и готовится к его дебюту уже в будущем году.

Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на Economic Daily News. Ожидается, что дебют электрического автомобиля Apple с системой автономного управления состоится на два года раньше запланированного срока – в третьем квартале 2021 года.

Основанием для таких выводов послужил рост активности целого ряда тайваньских компаний, занимающихся поставкой автомобильных комплектующих. В частности, модернизацию и расширение производства проводят такие фирмы, как Heda, BizLink-KY, Heqin и Tomita. По предварительным данным, именно эти компании должны стать поставщиками деталей для первого автомобиля Apple.

В рамках проекта Apple на дорогах Калифорнии проводятся тесты оборудования и систем автопилота
macrumors.com

Ранее предполагалось, что появление беспилотного электромобиля полностью собственной разработки Apple состоится в 2020 году. Для этих целей в 2014-2016 годах компания активно набирала сотрудников, ранее работавших над электромобилями Tesla, а также специалистов тяговым аккумуляторам. Все эти годы проект, получивший название "Project Titan" сопровождали проблемы и задержки технического характера, а сроки дебюта несколько раз переносили. Однако, по данным из нескольких источников, в настоящее время в компании Apple рассчитывают выпустить свой автомобиль уже в сентябре следующего года, а прототипы активно тестируются на дорогах Калифорнии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электромобили Volkswagen ID.3 и ID.4 первыми в сегменте получат проекционный дисплей с дополненной реальностью, а в компании Toyota обещают наладить выпуск электрокаров с твердотопливными АКБ, зарядка которых займет всего 10 минут.

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