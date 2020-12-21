Apple представит электромобиль с автопилотом в будущем году

Компания Apple активизирует работу над проектом собственного автомобиля и готовится к его дебюту уже в будущем году.

Об этом сообщает Macrumors со ссылкой на Economic Daily News. Ожидается, что дебют электрического автомобиля Apple с системой автономного управления состоится на два года раньше запланированного срока – в третьем квартале 2021 года.

Основанием для таких выводов послужил рост активности целого ряда тайваньских компаний, занимающихся поставкой автомобильных комплектующих. В частности, модернизацию и расширение производства проводят такие фирмы, как Heda, BizLink-KY, Heqin и Tomita. По предварительным данным, именно эти компании должны стать поставщиками деталей для первого автомобиля Apple.

Ранее предполагалось, что появление беспилотного электромобиля полностью собственной разработки Apple состоится в 2020 году. Для этих целей в 2014-2016 годах компания активно набирала сотрудников, ранее работавших над электромобилями Tesla, а также специалистов тяговым аккумуляторам. Все эти годы проект, получивший название "Project Titan" сопровождали проблемы и задержки технического характера, а сроки дебюта несколько раз переносили. Однако, по данным из нескольких источников, в настоящее время в компании Apple рассчитывают выпустить свой автомобиль уже в сентябре следующего года, а прототипы активно тестируются на дорогах Калифорнии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электромобили Volkswagen ID.3 и ID.4 первыми в сегменте получат проекционный дисплей с дополненной реальностью, а в компании Toyota обещают наладить выпуск электрокаров с твердотопливными АКБ, зарядка которых займет всего 10 минут.