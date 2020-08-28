Американский стартап Bollinger представил электрический фургон
Молодая американская компания из Мичигана Bollinger Motors поделилась на своем сайте первой информацией о своем новом детище – электрическом фургоне Deliver-e.
Новинка, которую обещают вывести на рынок в 2022 году, будет доступен в нескольких вариантах длины кузова, величины колесной базы и с аккумуляторами разной емкости.
Благодаря модульной конструкции, Deliver-e можно будет сконфигурировать в соответствии с потребностями клиентов и выполняемым задачами. В частности, для новинки предложат пять вариантов аккумуляторных батарей емкостью 70, 105, 140, 175 и 210 кВтч.
По словам создателей, все версии фургона будут иметь высокопрочную стальную раму, которая прослужит не менее 10 лет. Автомобиль получит привод на переднюю ось, независимую подвеску всех колес, гидроусилители руля и тормозов, а также ABS, ESP и Traction Control в базовой комплектации.
Bollinger Deliver-e получил футуристический дизайн, выполненный в стилистике скоростных поездов. Ранее компания уже анонсировала планы по выпуску в 2021 году полностью электрических кроссовера Bollinger B1, пикапа B2, шасси с кабиной B2, а также платформы Chass-e для продажи сторонним компаниям.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot представила новую полностью электрическую коммерческую модель e-Boxter.