Американский стартап Bollinger представил электрический фургон

Молодая американская компания из Мичигана Bollinger Motors поделилась на своем сайте первой информацией о своем новом детище – электрическом фургоне Deliver-e.

Новинка, которую обещают вывести на рынок в 2022 году, будет доступен в нескольких вариантах длины кузова, величины колесной базы и с аккумуляторами разной емкости.

Компания Bollinger Motors представила электрический фургон Deliver-e. Фото: bollingermotors.com

Благодаря модульной конструкции, Deliver-e можно будет сконфигурировать в соответствии с потребностями клиентов и выполняемым задачами. В частности, для новинки предложат пять вариантов аккумуляторных батарей емкостью 70, 105, 140, 175 и 210 кВтч.

По словам создателей, все версии фургона будут иметь высокопрочную стальную раму, которая прослужит не менее 10 лет. Автомобиль получит привод на переднюю ось, независимую подвеску всех колес, гидроусилители руля и тормозов, а также ABS, ESP и Traction Control в базовой комплектации.

Покупатели смогут создать собственную конфигуарцию фургона в зависимости от потребностей. Фото: bollingermotors.com

Deliver-e напоминает своими формами скоростные поезда. Фото: bollingermotors.com

Для Deliver-e будут предложены 5 вариантов аккумуляторов емкостью от 70 до 210 кВтч. Фото: bollingermotors.com

Bollinger Deliver-e получил футуристический дизайн, выполненный в стилистике скоростных поездов. Ранее компания уже анонсировала планы по выпуску в 2021 году полностью электрических кроссовера Bollinger B1, пикапа B2, шасси с кабиной B2, а также платформы Chass-e для продажи сторонним компаниям.

Компания Bollinger Motors представила электрический фургон Deliver-e. Фото: bollingermotors.com

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