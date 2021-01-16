Американских школьников будут возить электробусы

Американская компания Thomas Built Buses, входящая в состав концерна Daimler AG, организовала производство школьных автобусов на электротяге.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Калифорнийская компания Thomas Built Buses, один из крупнейших в Северной Америке производителей автобусов и коммерческой техники, вписал новую страницу в свою историю. На предприятии наладили серийное производство электрических школьных автобусов Saf-T-Liner C2 Jouley.

Проект стал результатом кооперации с компаниями Dominion Energy и Proterra. Внешне он ничем не отличается от своих собратьев с дизельными моторами. Вместо привычного ДВС он получил электрический силовой агрегат Proterra мощностью 295 л.с. Две батареи Proterra суммарной мощностью 110 кВтч расположены между лонжеронами рамы.

При полностью заряженных батареях запас хода Saf-T-Liner C2 Jouley составляет 216 км. Зарядка АКБ осуществляется на станции постоянного тока Proterra мощностью 60 кВт с универсальными разъемами американского стандарта J1772 CCS Type 1. От одной такой станции могут заряжаться одновременно 4 машины. Процесс пополнения энергией занимает не более 3 часов. Автобус развивает скорость 105 км/ч.

Компания уже начала поставки электрических автобусов для американских школ.

Как сообщал ранее, на выставке CES-2021 представили электрический фургон Cenntro CityPorter, а нефтяной гигант Shell объединился с производителями грузовиков.