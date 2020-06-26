Американская компания Lordstown Motors презентовала электрический пикап

Компания Lordstown Motors провела официальную презентацию электрического пикапа Lordstown Endurance.

Lordstown Endurance. Фото: lordstownmotors.com

Основатель компании Стивен Бернс не новичок в автомобильном бизнесе. Еще в 1998 году он организовал фирму Workhorse по производству развозных фургонов и "домов на колесах" на шасси коммерческих моделей General Motors. В 2016 году фирма представила прототип своего электрифицированного пикапа Workhorse W-15.

Гибридный пикап Workhorse W-15. Фото: workhorse.com

Пикап оснащался двумя 230-сильными электромоторами, расположенными на осях и отвечавшие за свою пару колес. Под капотом спрятали 2-цилиндровый 60-сильный 650-кубовый мотор от скутера BMW C650GT. Он служил для привода генератора, который подзаряжал литий-ионную батарею емкостью 60 кВтч. На электротяге автомобиль мог преодолеть до 130 км, а общий запас хода достигал около 500 км.

Lordstown Endurance. Фото: lordstownmotors.com

В прошлом году концерн GM вновь поддержал Стивена Брукса и продал его компании свой завод в городе Лордстаун, штат Огайо, где ранее выпускалась хорошо известная в Украине модель Chevrolet Cruze.

Lordstown Endurance. Фото: lordstownmotors.com

В отличие от детища Илона Маска, Lordstown Endurance получил дизайн в традиционном стиле. Подчеркнуть электрическую составляющую модели призваны оригинальные колесные диски, имитирующие медную оплетку. Хотя, стоит отметить, что главной особенностью машины являются колеса, а точнее, электромоторы-колеса. Каждое из них развивает мощность 152 л.с., а суммарно в арсенале Endurance аж целых 608 л.с. Благодаря этому автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунд.

Lordstown Endurance. Фото: lordstownmotors.com

Литий-ионная батарея энергоемкостью 70 кВтч обеспечивает пикапу запас хода до 402 км. Максимальная скорость новинки ограничена на отметке 130 км/ч. В зависимости от типа зарядного устройства, на зарядку батареи до 95% потребуется от 0,5 до 10 часов.

Новинка составит конкуренцию GMC Hummer EV, Tesla Cybertruck, Rivian R1T Stack Up, Fisker Alaska, Karma Pickup EV, Bollinger B2 и Ford F-150 EV.

Lordstown Endurance. Фото: lordstownmotors.com

Серийное производство должно стартовать в первом квартале будущего года. В компании сообщили, что уже имеют порядка 20 тысяч предзаказов на пикап. Кстати, желающие могут заказать пикап на фирменном сайте уже сегодня, внеся депозит в размере $100. Стоимость электромобиля без учета государственной субсидии – 52,5 тысяч долларов. Интересно, что за Workhorse W-15 просили аналогичную сумму.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford презентовала новое поколение пикапа F-150.