Amazon презентовал автономное такси Zoox Robotaxi

Принадлежащая компании Amazon подразделение Zoox представило полностью функциональный шатл с автономным управлением, получивший название Robotaxi .

О этом сообщает портал Amazon. Новинка представляет собой симметричный однообъемник длиной 3630 мм и высотой 1936 мм.

Несмотря на свои компактные размеры электромобиль получил сдвижные двери и просторный 4-местный салон с двумя диванами, расположенными друг напротив друга.

В электрокаре, который управляется автономно, нет привычных органов управления. Он имеет на борту беспроводную зарядку для смартфонов и сенсорные панели информационно развлекательной системы, которая может служить гидом в процессе движения.

Zoox Robotaxi оснащен батареей емкостью 133 кВтч, которая позволит без дополнительной подзарядки работать на маршруте до 16 часов. Максимальная скорость, которую может развивать Robotaxi, достигает121 км/ч. Благодаря полному приводу шатл способен менять направление движения.

Для автономного драйва Robotaxi снабжен большим набором датчиков, камер, радаров и лидаров, обеспечивающих круговой обзор и способные распознавать пешеходов, велосипедистов элементы дорожной инфраструктуры и другие транспортные средства.

По словам представителей компании, для обеспечения безопасности пассажиров, в конструкции Robotaxi применены более 100 инновационных решений, многие из которых ранее не использовались в автомобилях.

Пока в компании не сообщают даты начала коммерческого использования шатла, но по мнению руководителя Zoox Айши Эванс, "презентация действующего образца знаменует важный шаг на пути к созданию полноценного автономного шатл-сервиса".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Apple намерена представить свой беспилотный электромобиль уже в сентябре будущего года, а компания Rivian презентовала первый серийный образец развозного фургона, созданного по заказу компании Amazon.