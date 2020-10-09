Amazon представил первый электрический фургон от Rivian

Amazon презентовал фото и видео первого образца электрического фургона, созданного для нужд компании стартапом Rivian.

Об этом сообщает блог компании. Первый из 100 тысяч заказанных компанией Amazon электрических фургонов отправился на испытания в реальных условиях.

Это одна из трех версий модели, созданная Rivian с учетом специфики работы и технических требований компании Amazon. Всего до 2030 года в работу по доставке заказов покупателям будет задействовано 100 тысяч электрических фургонов Rivian, причем до 2022 году в эксплуатацию планируется ввести 10 тысяч электрокаров.

Автомобиль оснащен всем необходимым, включая навигацию, системы помощи водителю на трассе и в городе, а также камерой кругового обзора. Для лучшей обзорности автомобиль получил большое лобовое стекло, водительская дверь усилена, а большие и яркие светодиодные задние фонари сделают машину заметной в любых погодных условиях и в любое время суток.

Виртуальный ассистент Alexa позволит управлять вспомогательными системами с помощью голоса, например, получать подсказки навигатора или данные о дорожной и погодной ситуации на маршруте. Доступ к грузам водителю обеспечивает сдвижная дверь в перегородке кабині. Грузовое отделение снабжено полками, размещенными на трех уровнях.

"Мы объединили технологии Rivian и наш большой логистический опыт, и в результате получили то, как в будущем будет реализована доставка "последней мили", комментирует Росс Рэйчи, директор по глобальному парку и продуктам Amazon.

"Автомобиль, который мы разработали совместно с Amazon – это не просто электрический фургон. Нашими приоритетами были безопасность и функциональность для оптимального решения задач доставки грузов, – отмечает Р. Джей Скариндж, руководитель компании Rivian. – Мы изучали, как водители садятся в фургон и выходят из него, каким должно быть рабочее пространство, а также, как организован рабочий процесс по доставке грузов".

В компании Amazon рассказали, что прежде чем инвестировать средства в совместный проект с компанией Rivian, они безуспешно пытались найти электрические фургоны, соответствующие потребностям водителей компании и особенностям работы службы доставки. Поэтому пришлось создавать собственный электромобиль совместно с Rivian. Электрические фургоны Rivian начнут работу в Amazon уже в следующем году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla обвинила Rivian в краже интеллектуальной собственности и переманивании сотрудников.