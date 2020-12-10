AC Cars представила 626-сильную электрическую Cobra

Известный британский производитель спорткаров, компания AC Cars представила электрическую версию своей культовой модели Cobra.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила длинное название AC Cobra Series 4 Electric, но за то время, пока вы будете его читать, автомобиль разгонится до первой "сотни". Это, конечно же, шутка, но в компании утверждают, что на спринт от 0 до 100 км/ч этому "мускулистому" родстеру требуется всего 3,8 секунды.

Series 4 Electric создана на базе топовой версии Cobra 378 Superblower accars.eu

За основу для своего очередного проекта мастера из Норфолка взяли топовую модель Cobra 378 Superblower, о возрождении которой мы недавно рассказывали. Но в отличие от своего бензинового собрата, Cobra Series 4 Electric совершенно безвредна для окружающей среды. Под капотом новинки установили электрический силовой агрегат, созданный в кооперации с британской компанией Falcon Electric.

Масса родстера – всего 1190 кг accars.eu

Автомобиль оснащен электромотором, который развивает мощность 460 кВт (626 л.с.), а его крутящий момент достигает впечатляющей величины в 1000 Нм. И это при том, что масса родстера – всего 1190 кг. В результате новинка обладает очень высоким показателем удельной мощности – 1,9 кг на 1 л.с. Для сравнения у Lamborghini Huracan на одну "лошадку" приходится целых 2,55 кг веса. Питание электромотору обеспечивает батарея емкостью 54 кВтч, а запас хода производитель обещает на менее 200 миль, то есть свыше 320 км.

Новинка обладает очень высоким показателем удельной мощности – 1,9 кг на 1 л.с. accars.eu

Заказать электрическую Cobra можно на сайте производителя или отправив письмо на его электронную почту. Стоимость новинки без учета налогов и сборов составит не менее 168 тысяч фунтов (186 тысяч евро). Первые покупатели смогут насладиться своим приобретением уже летом будущего года.

Стоит отметить, что это не первый опыт компании в создании электрической версии Cobra. Ранее компания анонсировала выпуск 58 родстеров Series 1 Electric с 313-сильным электромотором, а также дюжины 626-сильных купе Le Mans Еlectric, посвященных спортивному прошлому бренда.

AC Cobra Series 1 Electric с 313-сильным электромотором accars.eu

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