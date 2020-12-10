AC Cars представила 626-сильную электрическую Cobra

Известный британский производитель спорткаров, компания AC Cars представила электрическую версию своей культовой модели Cobra.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила длинное название AC Cobra Series 4 Electric, но за то время, пока вы будете его читать, автомобиль разгонится до первой "сотни". Это, конечно же, шутка, но в компании утверждают, что на спринт от 0 до 100 км/ч этому "мускулистому" родстеру требуется всего 3,8 секунды.

За основу для своего очередного проекта мастера из Норфолка взяли топовую модель Cobra 378 Superblower, о возрождении которой мы недавно рассказывали. Но в отличие от своего бензинового собрата, Cobra Series 4 Electric совершенно безвредна для окружающей среды. Под капотом новинки установили электрический силовой агрегат, созданный в кооперации с британской компанией Falcon Electric.

Автомобиль оснащен электромотором, который развивает мощность 460 кВт (626 л.с.), а его крутящий момент достигает впечатляющей величины в 1000 Нм. И это при том, что масса родстера – всего 1190 кг. В результате новинка обладает очень высоким показателем удельной мощности – 1,9 кг на 1 л.с. Для сравнения у Lamborghini Huracan на одну "лошадку" приходится целых 2,55 кг веса. Питание электромотору обеспечивает батарея емкостью 54 кВтч, а запас хода производитель обещает на менее 200 миль, то есть свыше 320 км.

Заказать электрическую Cobra можно на сайте производителя или отправив письмо на его электронную почту. Стоимость новинки без учета налогов и сборов составит не менее 168 тысяч фунтов (186 тысяч евро). Первые покупатели смогут насладиться своим приобретением уже летом будущего года.

Стоит отметить, что это не первый опыт компании в создании электрической версии Cobra. Ранее компания анонсировала выпуск 58 родстеров Series 1 Electric с 313-сильным электромотором, а также дюжины 626-сильных купе Le Mans Еlectric, посвященных спортивному прошлому бренда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, итальянская компания Totem Automobili представила проект электрической реплики Alfa Romeo Giulia, а британская компания Lunaz показала электрический кроссовер Range Rover первого поколения.