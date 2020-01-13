Абсолютно новая Tesla Model S: какой она будет

Популярный электромобиль Tesla Model S существует уже 8 лет. Американская компания не слишком часто балует нас новинками, хотя за это время Илон Маск успел показать несколько моделей.

Речь идет об эффектном вместительном кроссовере Tesla Model X и компактном Model Y, относительно доступной Model 3 и невероятном электропикапе Tesla Cybertruck. Кроме того, общественность обсуждает новую Tesla Roadster и грузовик Semi. Но, как выяснил OBOZREVATEL, Tesla Model S второго поколения на горизонте пока не видно.

Tesla Model S вышла на рынок в 2012 году tesla.com

Как вы понимаете, компании сейчас достаточно работы. Громкие обещания накладывают определенные обязательства, и в первую очередь в производство необходимо отправить уже анонсированные и показанные модели. В лучшем случае, этот процесс может затянуться на ближайшие пять лет.

Новости В России Tesla Cybertruck уже покрылся ржавчиной

Такой дизайн для новой Tesla Model S – смелое решение carscoops.com

Тем не менее, CarScoops решил пофантазировать и представить, как может выглядеть электромобиль Tesla Model S 2023 года. При этом специалисты отмечают, что автомобиль, который сделал компанию по-настоящему известной, может не получить преемника. Но если отбросить эти мысли, электрокар второй генерации будет выглядеть следующим образом.

На внешность Tesla Model S 2023 повлияли несколько электромобилей компании carscoops.com

Автомобиль безошибочно узнается как модель Тесла, но выполнен с более изысканными приемами, чем любая другая машина "электрической" компании. Передняя часть вдохновлена Tesla Roadster 2.0, которая уже была представлена общественности.

Нетрудно заметить, что общая стилистика изображенного на рендере авто отличается от оригинальной Model S. Обилие резких линий можно связать с недавним пикапом Тесла Кибертрак. Хотя представленный "грузовик", конечно, выглядит намного радикальнее.

Во многом вдохновителем дизайна выступила Tesla Roadster, которая еще не вышла на рынок tesla.com

Одна из наиболее ожидаемых модификаций, которую может получить модель следующего поколения – версия с тремя электромоторами. В этом случае разгон до 100 км/ч может оказаться ниже 2 с! Запас хода в 800 или даже 1000 км также не будет лишним и только укрепит позиции бренда.

Разумеется, авто за 100 тысяч долларов понадобится более качественный и премиальный интерьер с дорогими отделочными материалами и приятным дизайном. Значит, Илону Маску есть над чем поработать.

Концепт Tesla Model S был готов в 2009 году, но спустя три года серийный электрокар несколько изменился tesla.com

Как сообщал OBOZREVATEL, пикап Tesla Cybertruck получит конкурента от Hummer.

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