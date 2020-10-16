6-летняя Tesla Model S приблизилась к пробегу 1 600 000 км

Житель Германии Хансйорг Гемминген проехал на электромобиле Tesla Model S 2014 года 1,2 млн км. Теперь он стремится к следующей цели – 1,6 млн пройденных километров.

Как сообщает Autoevolution, с рекордными цифрами на одометре немца поздравил лично Илон Маск – глава "Тесла" сделал соответствующий пост в своем Twitter. Однако Хансйорг Гемминген стал звездой еще задолго до этого: в ноябре 2019 года о нем написали ведущие СМИ, как о первом владельце электромобиля Tesla, который проехал 1 млн км.

Владелец рекордной "Теслы" купил свою Model S P85 6 лет назад с пробегом 30 000 км. С тех пор он ежедневно проезжает на ней по 600 км – преодолевать такие расстояния его обязывает работа биржевым брокером. По словам Геммингена, он не является фанатом "Теслы", однако верит в будущее электромобилей и стремится развенчивать мифы, которые с ними связаны.

За все время эксплуатации у электрокара была лишь одна замены батареи и трёх электромоторов (на 470 тыс. км). Однако новые агрегаты достались бесплатно, поскольку их установили по гарантии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что произошло с батареей Tesla, которая проехала 235 000 км