Компания Wuling представила шестиколесный электрический пикап

На автошоу в Чэнду компания Wuling показала необычный пикап на электротяге с шестью колесами. Об этом сообщает портал Autohome.

Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn

Входящая в состав совместного предприятия GM-SAIC, компания Wuling известна своими коммерческими моделями малого класса. С недавнего времени производитель начал активно развивать направление электромобилей. В конце мая нынешнего года в Китае начались продажи городского хетчебека Wuling Mini EV. Именно он послужил основой для создания очередной электрической новинки.

Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn

Трехосный пикап унаследовал от хэтчбека 27-сильный электромотор и компактную литий-ионную батарею энергоемкостью около 14 кВтч. С таким набором автомобиль сможет преодолеть до 170 км.

Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn

Интересно, что привод осуществляется на среднюю пару колес. На 12-дюймовые черные диски одели специальную внедорожную резину, которая обычно используется на квадроциклах.

Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn

ЧИТАЙТЕ: Даунсайзинг: как из Baojun сделать Wuling

Прототип получил яркую оранжевую окраску с контрастными черными вставками, рейлинги на крыше, дополнительные светодиодные фары на передней панели и глубокий багажный отсек.

Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn

Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn

Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn

Салон, рассчитанный на 4 человек, унифицирован с серийным Wuling Mini EV. Минимальный уровень комфорта обеспечивает кондиционер и FM-радио.

Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Чэнду презентовали кроссовер под именем "Большая собака".