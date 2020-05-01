Коробка на колесах из 70-х: самый продаваемый электрокар до Теслы

Недавно в сети появилось объявление о продаже необычного электромобиля родом из 1970-х годов .Что это за машина? Она довольно интересна своей историей.

Принято считать, что эра электромобилей зародилась со становлением компании Тесла (во всяком случае, в США). Но Илон Маск был далеко не первым, кто попытался распространить идею чисто электрических автомобилей в Соединенных Штатах. В прошлом (в 1990-2000-х) создавались такие электромобили, как Chrysler TEVan, Chevy S-10 и электрическая версия Ford Ranger. Также не стоит забывать и про GM EV1 с очень увлекательной, но драматичной историей.

CitiCar - электромобиль из 1970-х cars.com

Все эти автомобили являлись проектами крупных и успешных брендов, но ни один из них не производил электрокар, который можно было бы назвать серийным (большая часть машин так и осталась экспериментальными). Тем не менее, в истории США был автомобиль, который претендует на звание самого массового электрокара Америки до наступления эпохи Тесла. Его же можно справедливо считать и самым продаваемым.

CitiCar - электромобиль из 1970-х cars.com

Произошло это более сорока лет назад. В 1974 году компания Sebring-Vangurd (позже – Commuter Vehicles) создала электрический компакт-кар под названием CitiCar. Несмотря на то, что машина выглядела противоречиво, да и вообще её с натяжкой можно было назвать автомобилем, разработчикам удалось поставить своё ноу-хау на конвейер.

CitiCar - электромобиль из 1970-х cars.com

Уже тогда производитель предлагал три варианта модели в зависимости от мощности и емкости батарей, в топовом исполнении электрокар мог проехать на одном заряде чуть больше 60 км и развивал максимальную скоростью в 56 км/ч.

В народе CitiCar имел много прозвищ, одним из которых было "коробка". Автомобиль продержался на конвейере до 1977 года, и за это время было выпущено 4500 экземпляров CitiCar. И все они были проданы. Впечатляет, не правда ли?

И вот как раз именно такой электрокар (на фото ниже) недавно появился в продаже на одном из сайтов, специализирующемся на классических авто. За автомобиль 1976 года выпуска в хорошем состоянии просят 3500 долларов – сравнительно немного, как для интересной частички истории американского автопрома.

CitiCar - электромобиль из 1970-х classicautomall.com

CitiCar - электромобиль из 1970-х classicautomall.com

CitiCar - электромобиль из 1970-х classicautomall.com

CitiCar - электромобиль из 1970-х classicautomall.com

CitiCar - электромобиль из 1970-х classicautomall.com

CitiCar - электромобиль из 1970-х classicautomall.com

CitiCar - электромобиль из 1970-х classicautomall.com

CitiCar - электромобиль из 1970-х classicautomall.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что для электромобилей создали батарею, рассчитанную на 2000 км пробега.

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