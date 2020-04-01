40-летний Mercedes превратили в Tesla с крутым дизайном

Старый Mercedes 350SL 1978 выпуска силами компании The SL Shop превратился в электромобиль. Б/у Мерседес получил моторы и батарею от Tesla, но при этом сохранил стильный дизайн.

Автомобилям Тесла точно не хватает харизмы. Мылоподобные кузова этих электрокаров не вызывают никаких эмоций и напоминают среднестатистические автомобили. Но с технической точки зрения модели Tesla доказали свою эффективность. Напрашивается рецепт идеального EV.

Mercedes с моторами и батареей от Tesla скриншот видео

Видимо, по такому сценарию и сработали специалисты The SL Shop. Проект получил название SportLine ZERO. Но к британским мастерам этот Mercedes SL попал в плохом состоянии. Механики восстановили его кузов, подвеску и интерьер, а в качестве силовой установки решили использовать два электромотора и батарею Tesla.

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Динамические характеристики в компании не приводят, но такой электромобиль Мерседес наверняка разгоняется до 100 км/ч в пределах 5 секунд. Запас хода составляет 240 км.

Mercedes с моторами и батареей от Tesla скриншот видео

Mercedes с моторами и батареей от Tesla скриншот видео

Но главное – это внешность. Характер спортивного родстера сдесь полностью сохранили. Поэтому энтузиасты наверняка оценят проделанную работу. Однако продавать такие автомобили в компании не планируют. Проект носит экспериментальный характер и демонстрирует возможности специалистов.

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