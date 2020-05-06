200 км за 5 мин: новый уровень скорости зарядки электрокаров

Скоростные зарядки для электромобилей постоянно совершенствуются, и сейчас главной задачей разработчиков в этом направлении является сокращение времени зарядки. В Японской ассоциации фаст-чарджеров (Japan Electric Vehicle Fast Charger Association) не сидели сложа руки и представили новый стандарт скоростных зарядок – CHAdeMO 3.0.

Протокол нового поколения японцы разработали в сотрудничестве с Китайским советом по электроэнергии (CEC), и он устанавливает определенные требования к совместимым быстрым зарядкам постоянного тока. Главная особенность CHAdeMO 3.0 – увеличенная мощность зарядки, и в данном случае. она составляет "более 500 кВт" при максимальной силе тока 600А (для сравнения, фирменная сеть Tesla Supercharger в своем последнем обновлении V3 рассчитана на предельную мощность в 250 кВт).

CHAdeMO 3.0 greencarcongress.com

По предварительным подсчётам, те зарядные станции, которые будут соответствовать протоколу CHAdeMO 3.0, смогут обеспечить зарядку на уровне "200 км хода за 5 минут". Иными словами, за 10 минут подключения можно будет полностью пополнить батарею среднестатистического электрокара.

CHAdeMO 3.0 electrive.com

Еще одна "фишка" CHAdeMO 3.0 – введение нового стандарта кабеля к совместимым зарядкам. Он будет легче и тоньше (компактнее) современных кабелей,а также оснащён новой системой жидкостного охлаждения и лишен механизма блокировки. Наконец, благодаря появлению нового поколения протокол CHAdeMO впервые будет совместим с зарядками национального китайского стандарта для зарядки GB/T и популярными в Европе зарядками Combined Charging Standard (CCS). Как следствие, создадутся благоприятные условия для его более широкого применения.

CHAdeMO 3.0 electrive.com

Ожидается, что уже в этом году будет запущен процесс сертификации CHAdeMO 3.0. Сначала его опробуют на коммерческих электрокарах (в 2021-м), а чуть позже распространят на легковушки.

В настоящее время протокол зарядки постоянного тока CHAdeMO позволяет заряжать электромобили с мощностью от 6 кВт до 400 кВт. На конец 2019 года в мире насчитывался почти 1 млн автомобилей, совместимых с CHAdeMO. При этом вместе с вышеупомянутым GB/T данный стандарт занимают более 90% мирового рынка быстрой зарядки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что для электромобилей разработали батарею, рассчитанную на запас хода в 2000 км.