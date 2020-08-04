$13 000: как выглядит самый дешевый электромобиль США

До недавнего времени самым дешевым электромобилем в США была базовая Tesla Model 3 по цене $37 990. Но теперь ее потеснили в этом статусе китайские электромобили от Kandi Technologies Group.

Американское подразделение этой фирмы, Kandi America, выводит на рынок два очень дешевых электрокара – Kandi K27 и Kandi K23. Цены на них составляют $20 499 и $29 999, но с учетом правительственной субсидии для рядовых американцев они будут доступны за $12 999 и $22 499 соответственно.

Kandi K27 Фото: Kandi America

По большому счету, Kandi K27 и Kandi K23 – это один и тот же автомобиль, отличия состоят лишь в характеристиках, да и то не по всем пунктам, а также в слегка другом дизайне и габаритах. Так, длина K27 составляет 3,46 м, а К23 – 3,97 м. При этом если первый оснащается батареей емкостью 17,69 кВтч (160 км хода), то второй – АКБ на 41.4 кВтч (302 км пробега). А вот мотор у них одинаковый – мощностью 27 л.с., позволяющий ускоряться до 101 км/ч.

Kandi K23 Фото: Kandi America

Оба автомобиля выглядят очень узкими и довольно высокими. Младший К27 смотрится как типичная малолитражка, частичной похожая на Mini Cooper, а вот старший к23 тянет на классический хетчбек со спортивными решениями. Салон довольно простой в обоих случаях, зато в оснащение входит мультимедиа с большим экраном.

Kandi K23 Фото: Kandi America

Kandi K27 Фото: Kandi America

Отметим, что электромобили Kandi являются полноценными машинами – их нужно регистрировать, а допуск к вождению возможен лишь при наличии прав. Первым делом продажи новинок начнутся в Техасе, а позже их начнут завозить и в другие штаты.

Kandi K23 Фото: Kandi America

Kandi K23 Фото: Kandi America

Kandi K23 Фото: Kandi America

Kandi K23 Фото: Kandi America

Kandi K27 Фото: Kandi America

Kandi K27 Фото: Kandi America

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Kia готовит к выходу необычный электрический кроссовер.