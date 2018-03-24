Как водителю возместить ущерб от плохих дорог: советы эксперта

Украинские водители могут рассчитывать на компенсацию в случае, если их авто попадет в ДТП из-за ям на дороге. Однако для этого им необходимо соблюдать несколько важных условий.

Об этом заявил в эфире ObozTV автоюрист Павел Семенченко.

На вопрос, может ли автодор компенсировать ущерб от ДТП, которое случилась из-за плохих дорог, эксперт отметил: "Это может быть, это есть у нас в законодательстве, но очень сложно доказать, что в наличии данной ямки виновен автодор".

"Сложность механизма в том, чтобы привлечь к ответственности инженера автодора, который знал о наличии этой ямы, но не предпринял мер для ее ликвидации либо установки соответствующих дорожных знаков", - пояснил Семенченко.

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Эксперт отметил, что в Украине были прецеденты, когда автодор возмещал убытки водителям.

"Убытки от попадания в яму обычно сравнительно небольшие, в среднем это порядка тысячи долларов. Но был случай, когда грузовик вез скот, попал в яму, перевернулся, и сумма убытков составила порядка полумиллиона", - рассказал он.

По словам Семенченко, процесс возмещения убытков в каждом случае индивидуален, он зависит от дороги и от повреждений.

"Первое, что я посоветую сделать водителю – это фото- и видеофиксацию на свои телефоны, вызвать полицию, и нужно обязательно проконтролировать, чтобы полицейские в схеме ДТП зафиксировали недостатки дорожного покрытия, размер и глубину ямы, наличие дорожных знаков, предупреждающих о плохой дороге", - рассказал юрист.

"В дальнейшем советую обращаться к юристам и адвокатам, поскольку это очень сложный процесс. Юристы автодоров уже как правило "подкованы" и имеют свою стратегию защиты. Автодоры могут защищаться с помощью автотехнических исследований, которые могут установить, что водитель превысил скорость, не увидел, вовремя не отреагировал", - отметил Семенченко.

По его словам, правильно составленный протокол полиции – это исходная точка, от которой будет зависеть разбирательство в суде.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети было опубликовано показательное видео неудовлетворительного состояния дорог в Украине.