На Подолі багато вулиць односторонні, і я постійно бачу, як водії їздять по них проти руху (на фото). Це звичайний прояв сучасності, коли вимоги ПДР для великої частини громадян (водіїв) мають рекомендаційний характер, і коли державні інститути правозастосування настільки слабкі, що їхній стримуючий та дисципліноючий вплив на свідомість великої частини користувачів приблизно дорівнює нулю.

В такій системі соціально-правового еквілібріуму порушники будуть порушувати настільки часто і настільки зухвало, наскільки їм це будуть дозволяти інші учасники соціальних відносин (а дорожній рух - це соціальні відносини). В таких умовах для непорушників важливо не лише самим не порушувати, але й по можливості не толерувати порушників - робити їм зауваження, пояснювати негативний суспільний вплив від їхніх дій, і коли можливо - не дозволяти ці дії здійснюввти, викликати поліцію тощо. Звісно, це треба робити обережно, так щоб шкода від ваших дій не перевищила суспільну користь, яку ви хочете досягнути (змінити ставлення людей до правил, зменшити кількість і зухвалість порушень). Мета одна - донести до порушника меседж, що з точки зору спільноти він діє неправильно. І все, карати не потрібно. Робити будь-які такі дії завжди слід без насильства, без порушення законодавства, без особистих образ, без створення ризиків для безпеки.

Один зі способів, який я останнім часом практикую - розвертати тих, хто їде "проти шерсті" на односторонніх вулицях. Сьогодні в мене рекорд - я за 2 хвилини розвернув аж двох (на фото). Для цього потрібен власний автомобіль.

Тактика така:

1) бачите порушника і повільно, але впевнено їдете прямо на нього. Він зупиняється, ви зупиняєтесь за метр-півтора до його бампера, так щоб він не міг вас об'їхати.

2) берете телефон і фотографуєте, щоб на фото потрапив номер авто порушника

3) показуєте жестом, що треба розвертатися (кругові рухи вказівним пальцем)

4) якщо порушник починає розмову через вікно або вийшов з машини, ввічливо на "Ви" кажете, що ця вулиця одностороння і просите здавати назад і розвертатися

5) прохання "ну пропусти будь ласка"', "мені тут трошки" ввічливо, але твердо відхиляєте

6) якщо людина вперта і каже, що буде тут стояти - кажете "ок, можемо постояти разом, я викликаю 102"

7) супроводжуєте його до розвороту, повільно і спокійно.

При цьому всьому для особистої безпеки не варто виходити з авто, варто заблокувати двері і не відкривати широко вікно.

Пишіть про свій досвід в коментарях.

P.s. За жодних обставин не намагайтесь припиняти порушення, робити зауваження чи будь-які інші реакції на швидкості понад 30 км/год, оскільки ризики за таких умов значно перевищують благородність ваших цілей і порушником вже будете ви.