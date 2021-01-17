Возвращение техосмотра, что делать с авто в мороз и жизнь без маршруток: главное за неделю
В Украине намерены вернуть техосмотр, что делать, если замерз замок на двери авто, уникальный минивен VW с мотором Porsche – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.
Минувшая неделя началась с церемонии объявления победителей Североамериканского конкурса "Автомобиль года". Традиционно в нем выбирали победителей в трех основных номинациях – "Легковой автомобиль", "Пикап" и "Кроссовер".
В Украине планируется вернуть регулярный техосмотр. АвтоОбоз разбирался, к чему готовиться отечественными автомобилистам.
Кроме того, на прошлой неделе в Верховную Раду Украины внесли законопроект №4583 об общественно важных услугах по перевозке пассажиров, который направлен на улучшение работы общественного транспорта.
Но, наиболее популярными стали советы и рекомендации для автомобилистов, посвященные пришедшим морозам. В частности, АвтоОбоз подготовил:
6 простых советов, как быстро разморозить замок двери автомобиля.
Как запустить мотор в мороз.
Как правильно очистить машину от снега и льда.
Тема ретро все чаще появляется в новостях. Например, на прошлой неделе бельгийская компания House of Cars выставила на продажу уникальный минивен VW Transporter T3 с силовым агрегатом Porsche 911, созданный еще в 1984 году.
Любителям автомобильной истории AutoOboz напомнил лучшие проекты Хенрика Фискера, а также рассказал о перспективных разработках, которые в очередной раз обещают удивить автомобильный мир.