Улучшить свет на 500%, изменения в ПДД и 500-сильный Lanos: дайджест недели

Сергей Иванов Дайджест 09:00, 15.11.2020

Как улучшить свет фар на 500%, изменения в ПДД и 500-сильный Lanos и другие новости недели в дайджесте АвтоОбоза.

Самой большой популярностью у читателей на прошлой неделе стал материал о том, как улучшит свет фар на 500%. Оказывается, сделать это можно с помощью замены штатной "галогенки" на светодиод.

С помощью светодиодных аналогов можно на 500% улучшить качество света
obozrevatel.com

Еще одной важной новостью стали очередные изменения в украинских ПДД, которые приняли на заседании Кабмина. Теперь велосипедисты смогут совершенно законно двигаться по полосе для маршрутного транспорта, а в такси обязательно нужно будет пристегиваться, в том числе и водителю.

Интересный автомобиль официально дебютировал в Украине на прошлой неделе. Это новый городской хэтчбек Toyota Yaris Hybrid, который расходует всего 3,1 л/100 км.

В Украину приехал новый гибридный автомобиль – Toyota Yaris Hybrid
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В России провели испытания нового противотаранного шлагбаума. А в качестве испытуемого стал двигавшийся на высокой скорости ЗИЛ-130, который после встречи со шлагбаумом превратился в груду металлолома.

В Украине построили "Ланос", который разгоняется до 300 км/ч. Оказывается, у него под капотом "спрятали" 500-сильный мотор.

Справа на фото – форсированный до 500 л.с. Lanos
obozrevatel.com

IKEA показала уютный дом на колесах, созданный совместно с американским производителем кемперов.

Шведская компания IKEA приняла участие в проекте по созданию дома на колесах
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Авто Дайджест

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