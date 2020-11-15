Улучшить свет на 500%, изменения в ПДД и 500-сильный Lanos: дайджест недели

Как улучшить свет фар на 500%, изменения в ПДД и 500-сильный Lanos и другие новости недели в дайджесте АвтоОбоза.

Самой большой популярностью у читателей на прошлой неделе стал материал о том, как улучшит свет фар на 500%. Оказывается, сделать это можно с помощью замены штатной "галогенки" на светодиод.

Еще одной важной новостью стали очередные изменения в украинских ПДД, которые приняли на заседании Кабмина. Теперь велосипедисты смогут совершенно законно двигаться по полосе для маршрутного транспорта, а в такси обязательно нужно будет пристегиваться, в том числе и водителю.

Интересный автомобиль официально дебютировал в Украине на прошлой неделе. Это новый городской хэтчбек Toyota Yaris Hybrid, который расходует всего 3,1 л/100 км.

В России провели испытания нового противотаранного шлагбаума. А в качестве испытуемого стал двигавшийся на высокой скорости ЗИЛ-130, который после встречи со шлагбаумом превратился в груду металлолома.

В Украине построили "Ланос", который разгоняется до 300 км/ч. Оказывается, у него под капотом "спрятали" 500-сильный мотор.

IKEA показала уютный дом на колесах, созданный совместно с американским производителем кемперов.