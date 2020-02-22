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22 февраля • обновлено в 07:37
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Китайская Tesla, трудности с ГБО и крутой Lanos — ТОП недели

1.3т
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Амбициозный китайский электромобиль, трудности с регистрацией ГБО, самый крутой Lanos и проблемы АвтоВАЗа (опять) плюс самые надежные кроссоверы – лучшие новости недели от AutoOboz.

Сотрудничающая с Volkswagen китайская компания SAIC создала интересный электромобиль. По размерам машина близка к Skoda Octavia, но главная фишка – заявленный запас хода более 600 км! Интересно, эта модель действительно сумеет преодолеть такое расстояние на одной зарядке?..

Новый электромобиль Roewe Ei6 от SAIC громко заявил о себе

Новый электромобиль Roewe Ei6 от SAIC громко заявил о себе

roewe.com.cn

Процедура сертификации автомобиля с ГБО в Украине усложнилась и подорожала. При этом, нововведения касаются и тех машин, на которых специальное оборудование установлено давно. Подробности — в нашем материале.

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Suzuki показала компактный бюджетный кроссовер, который готов предложить посадочные места для семерых пассажиров! Яркий дизайн и привлекательный ценник – главные преимущества модели.

Потенциальный бестселлер – 7-местный кроссовер Suzuki XL7

Потенциальный бестселлер – 7-местный кроссовер Suzuki XL7

globalsuzuki.com

Daewoo Lanos – популярный в Украине недорогой автомобиль. Но это не мешает конкретному экземпляру щеголять крутыми регистрационными номерами. Похоже, эти таблички обошлись владельцу намного дороже, чем его машина...

Lanos c номерами 0001

Lanos c номерами 0001

instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

АвтоВАЗ опять прогремел новостями о качестве автомобилей Лада. Дело в том, что в компании отказались проверять надежность новых машин на специальном испытательном полигоне. Вместо этого контролировать состояние автомобилей будут с помощью лежачих полицейских.

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А еще ВАЗ отметился в Великобритании. Местные эксперты назвали автомобили Лада вымирающим видом. Удивлены?

Lada Riva

Lada Riva

autocar.co.uk

Авторитетное агентство J.D.Power составило список 30 современных кроссоверов, пикапов и внедорожников, которые ломаются реже всего. Очень вовремя, учитывая растущую популярность сегмента SUV.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
SAIC внедорожник новости новые авто б/у автомобиль Лада ВАЗ кроссовер пикап китайский автомобиль Suzuki Daewoo Lanos Daewoo автогаз безопасность электромобили авто
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