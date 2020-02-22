Китайская Tesla, трудности с ГБО и крутой Lanos — ТОП недели

Амбициозный китайский электромобиль, трудности с регистрацией ГБО, самый крутой Lanos и проблемы АвтоВАЗа (опять) плюс самые надежные кроссоверы – лучшие новости недели от AutoOboz.
Сотрудничающая с Volkswagen китайская компания SAIC создала интересный электромобиль. По размерам машина близка к Skoda Octavia, но главная фишка – заявленный запас хода более 600 км! Интересно, эта модель действительно сумеет преодолеть такое расстояние на одной зарядке?..
Новый электромобиль Roewe Ei6 от SAIC громко заявил о себе
roewe.com.cn
Процедура сертификации автомобиля с ГБО в Украине усложнилась и подорожала. При этом, нововведения касаются и тех машин, на которых специальное оборудование установлено давно. Подробности — в нашем материале.
Suzuki показала компактный бюджетный кроссовер, который готов предложить посадочные места для семерых пассажиров! Яркий дизайн и привлекательный ценник – главные преимущества модели.
Потенциальный бестселлер – 7-местный кроссовер Suzuki XL7
globalsuzuki.com
Daewoo Lanos – популярный в Украине недорогой автомобиль. Но это не мешает конкретному экземпляру щеголять крутыми регистрационными номерами. Похоже, эти таблички обошлись владельцу намного дороже, чем его машина...
Lanos c номерами 0001
instagram.com/krasivie_avtonomera_ua
АвтоВАЗ опять прогремел новостями о качестве автомобилей Лада. Дело в том, что в компании отказались проверять надежность новых машин на специальном испытательном полигоне. Вместо этого контролировать состояние автомобилей будут с помощью лежачих полицейских.
А еще ВАЗ отметился в Великобритании. Местные эксперты назвали автомобили Лада вымирающим видом. Удивлены?
Lada Riva
autocar.co.uk
Авторитетное агентство J.D.Power составило список 30 современных кроссоверов, пикапов и внедорожников, которые ломаются реже всего. Очень вовремя, учитывая растущую популярность сегмента SUV.
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