Китайская Tesla, трудности с ГБО и крутой Lanos — ТОП недели

Амбициозный китайский электромобиль, трудности с регистрацией ГБО, самый крутой Lanos и проблемы АвтоВАЗа (опять) плюс самые надежные кроссоверы – лучшие новости недели от AutoOboz.

Сотрудничающая с Volkswagen китайская компания SAIC создала интересный электромобиль. По размерам машина близка к Skoda Octavia, но главная фишка – заявленный запас хода более 600 км! Интересно, эта модель действительно сумеет преодолеть такое расстояние на одной зарядке?..

Новый электромобиль Roewe Ei6 от SAIC громко заявил о себе roewe.com.cn

Процедура сертификации автомобиля с ГБО в Украине усложнилась и подорожала. При этом, нововведения касаются и тех машин, на которых специальное оборудование установлено давно. Подробности — в нашем материале.

Новости SEAT похвастал мощным гибридным хэтчбеком

Suzuki показала компактный бюджетный кроссовер, который готов предложить посадочные места для семерых пассажиров! Яркий дизайн и привлекательный ценник – главные преимущества модели.

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Daewoo Lanos – популярный в Украине недорогой автомобиль. Но это не мешает конкретному экземпляру щеголять крутыми регистрационными номерами. Похоже, эти таблички обошлись владельцу намного дороже, чем его машина...

Lanos c номерами 0001 instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

АвтоВАЗ опять прогремел новостями о качестве автомобилей Лада. Дело в том, что в компании отказались проверять надежность новых машин на специальном испытательном полигоне. Вместо этого контролировать состояние автомобилей будут с помощью лежачих полицейских.

А еще ВАЗ отметился в Великобритании. Местные эксперты назвали автомобили Лада вымирающим видом. Удивлены?

Lada Riva autocar.co.uk

Авторитетное агентство J.D.Power составило список 30 современных кроссоверов, пикапов и внедорожников, которые ломаются реже всего. Очень вовремя, учитывая растущую популярность сегмента SUV.

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