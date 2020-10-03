Свалка суперкаров, ближний свет и езда без прав: лучшее за неделю

Bentley у кучи хлама, свалка суперкаров в Китае, Tesla на службе полиции и другие новости недели в дайджесте АвтоОбоза.

В одном из дворов столицы засняли Bentley Continental GT, который обратил на себя внимание локацией парковки. Несмотря на то, что это очень роскошный и эксклюзивный автомобиль, его оставили в несколько специфическом месте – возле мусорных баков и кучи хлама.

Автомобильная свалка в Китае. Фото: carakoom.com

В сети появились фото впечатляющей автомобильной свалки. В общей сложности на ней пребывает около 200 машин, при этом большая часть из них – это суперкары последних лет, причем в полностью рабочем состоянии.

Для управления многими видами транспортных средств в Украине нужны водительские права. Однако, есть и исключения – на некоторые "машины" не нужны никакие разрешительные документы. AutoOboz решил составить список техники, которой можно управлять без водительского удостоверения.

C 1 октября нужно включать ближний свет за городом. Фото: ipdd.com.ua

С 1 октября по 1 мая автомобилисты должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов в дневное время суток. За нарушение этого правила полиция нередко выписывает штраф, хотя на деле такое наказание очень спорно. В тонкостях этого вопроса разбирался АвтоОбоз.

Tesla Model 3 на службе американских "копов". Фото: insideevs.com

Американские полицейские поделились статистикой о затратах на свой служебный электромобиль – Tesla Model 3. Их они также сравнили со стоимостью владения аналогичным по классу бензиновым авто. К каким же выводам пришли американские копы?