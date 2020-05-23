Суперкар из СССР и спасение от COVID-19 в машине — ТОП недели

Самые ненадежные авто, видеофиксация нарушений ПДД, суперкар из СССР и спасение от COVID-19 в машине — все самое интересное и важное за неделю от AutoOboz.

Британский YouTube-канал CarWow составил любопытный рейтинг автомобилей. Особенно он будет полезен тем, кто желает купить себе свежее б/у авто.

Tesla Model S нередко нуждается в дорогостоящем ремонте пневмоподвески carscoops.com

В Украине с 1 июня запустят систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Такое решение в среду, 20 мая, принял Кабинет министров.

В начале 50-х годов прошлого столетия в СССР построили спортивный родстер Ленинград в единственном экземпляре на агрегатах ГАЗ М-20 Победа и ГАЗ-12 ЗИМ. Теперь эту машину спасли латвийские специалисты.

В Латвии спасли необычную машину Ленинград из СССР drom.ru

В лесу под Челябинском обнаружили полсотни новых Toyota Camry, припаркованных в зеленой зоне. Автомобили уже полгода брошены под открытым небом на территории областного центра реабилитации.

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Известно, что новый коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, уязвим под воздействием высоких температур. Но ученые прояснили ситуацию и рассказали, в чем поможет автомобиль.

Защитные маски можно продезинфицировать в своем автомобиле

В 2007-2011 годах компания Iveco небольшими партиями выпускала внедорожник Iveco Massif. Это довольно малоизвестная и редкая машина, но недавно такую сфотографировали в Киеве.

Iveco Massif topgir.com.ua

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