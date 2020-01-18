Странные Лады и дешевые Renault: главные новости недели

Самая крутая Toyota, которую только можно купить, дешевые Renault, которые еще не продаются, и странные Лады, которые... В общем, это главные автомобильные новости недели.

OBOZREVATEL собрал наиболее популярные материалы в одной подборке. Чем жил автомобильный мир на протяжении этой недели?

Toyota Century от TOM'S выглядит сдержанно и немного агрессивно response.jp

Если вы думали, что Toyota Land Cruiser – самый статусный автомобиль японского бренда, то вот вам другая машина! Этот огромный седан стоит $250 000...

На рынке б/у авто можно найти много интересных предложений. А иногда там попадается Лада... Тем не менее, как выглядит Приора за 600 евро?

Новости Самый загадочный электромобиль оценили в 545 тысяч долларов

Если Renault Duster кажется слишком дорогим, французский бренд готовит новый бюджетный кроссовер. Фотошпионы уже подловили машину на дорогах общего пользования.

Таврия для дрэг-рейсинга Drive2.ru

ЗАЗ Таврия уже не производят, но отдельные экземпляры продолжают удивлять окружающих. Некоторых они даже пугают! В сети нашли самый безумный экземпляр.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Hyundai в премиальном сегменте – в этом нет ничего нового. Но, кажется, только сейчас немецким брендам стоит всерьез переживать. Демонстрируем Genesis GV80 – соперника лучших кроссоверов Audi, BMW и Mercedes.

Duster, как под брендом Renault, так и Dacia, – очень популярный бюджетный кроссовер, который многие могут себе позволить. Появилась новая модификация с заводским ГБО, которая поможет сэкономить еще больше.

Лада Нива с противотуманками (как на фото) стоит 9 200 евро – на 1 100 дороже стандартной версии! lada.ru

Если вы все пропустили, то Лада Нива обновилась. Собственно, зацепиться здесь не за что, но это, впрочем, не помешало АвтоВАЗу назвать нескромную цену. Мы разобрались, за что берут такие деньги.

Новости Как выглядит первый в истории автомобиль с передним бампером

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