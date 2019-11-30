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30 ноября • обновлено в 10:40
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Странная Лада Нива и проблемы с автокреслами: самые популярные новости недели

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Последние несколько дней принесли заметное оживление в автомобильный мир: пикап Tesla Cybertruck, уже почти вечные проблемы закона об автокреслах и даже Skoda Octavia 2020.

OBOZREVATEL напоминает о самых интересных новостях, которые порадовали, удивили и даже вызвали замешательство у многих украинцев.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новости Законодательство дети электромобили Tesla Skoda Lada GAC ВАЗ Лада
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Пигин Макс
Пигин Макс
А почему ничего не сказано о новинках украинского автопрома?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Пигин Макс, "секретная" информация.
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