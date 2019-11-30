Странная Лада Нива и проблемы с автокреслами: самые популярные новости недели

Последние несколько дней принесли заметное оживление в автомобильный мир: пикап Tesla Cybertruck, уже почти вечные проблемы закона об автокреслах и даже Skoda Octavia 2020.
OBOZREVATEL напоминает о самых интересных новостях, которые порадовали, удивили и даже вызвали замешательство у многих украинцев.
Сколько стоит новая Шкода Октавия? Эта информация больше не является секретом. Кроме того, известна стоимость модели в максимальной комплектации со всеми опциями.
Новая Skoda Octavia 2020 раскрыла свои цены
skoda-auto.com
Многие ждали появления новой Лада Нива, однако АвтоВАЗ сумел удивить дизайном новинки... Можно сказать, что с 1977 года внедорожник претерпел "аккуратные" изменения.
Закон об автокреслах уже вступил в силу, но по-прежнему ничего не понятно. Разбираемся во всех проблемах и выясняем, как избежать штрафов.
Детское автокресло – вещь хорошая, только за что штрафуют – неясно
Новый китайский седан составит конкуренцию Toyota Camry и Mazda 6. В этом ему помогут стильный дизайн, роскошный салон и привлекательная цена.
Новый седан GAC за свою демократичную цену обзавелся статусными соперниками
pcauto.com.cn
Узнать это хотели все – на украинских АЗС проверили качество хот-догов и кофе. Результаты исследования приятно удивили!
Электромобиль Tesla Cybertruck настолько популярен, что собирает заказы даже из Украины! Первым покупателем стал бывший чиновник.
Электромобиль Tesla Cybertruck 2022 успел навести шорох и в Украине
tesla.com
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