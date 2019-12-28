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28 декабря • обновлено в 19:14
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Спасение нерастаможенных авто и странная Toyota: новости недели

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Спасательный жилет для владельцев авто на еврономерах, первый разбитый Tesla Cybertruck и самая странная Toyota в Украине – все то, что вы должны знать на этой неделе.

OBOZREVATEL подобрал наиболее важные и популярные новости автомобильного мира и Украины.

С началом 2020 года заканчивается отсрочка наказания для владельцев нерастаможенных авто. Штраф составит 170 000 грн. Однако для автомобилистов подготовили советы, которые помогут избежать наказания.

Авто на еврономерах – что делать после 1 января 2020 года

Авто на еврономерах – что делать после 1 января 2020 года

bigkiev.com.ua

Новейший электрический пикап Tesla Cybetruck еще не поступил в продажу, но его устойчивость к ударам уже проверили в ходе необычного краш-теста при столкновении с другой машиной.

Краш-тест Tesla Cybertruck

Краш-тест Tesla Cybertruck

скриншот из видео

Пожалуй, самую необычную Toyota в Украине заметили в Киеве. Шестиколесный "грузовик" от американского тюнинг-ателье за $300 000 удивил всех.

Toyota Tundra 6X6 от Devolro

Toyota Tundra 6X6 от Devolro

topgir.com.ua

Что может быть лучше б/у Ланос за $1200? Пожалуй, только Ланос с ГБО. Автомобиль польской сборки претендует на звание покупки года!

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Казалось, что Skoda Rapid окончательно уступила место новой Scala. Но мы снова видим новый Рапид. Подсказка: машина похожа на Skoda Superb.

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skoda-auto.com

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили внедорожник бюджетный автомобиль новые авто б/у автомобиль Daewoo Lanos Daewoo Toyota Skoda Tesla пикап тюнинг новости
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