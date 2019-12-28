Спасение нерастаможенных авто и странная Toyota: новости недели

Спасательный жилет для владельцев авто на еврономерах, первый разбитый Tesla Cybertruck и самая странная Toyota в Украине – все то, что вы должны знать на этой неделе.
OBOZREVATEL подобрал наиболее важные и популярные новости автомобильного мира и Украины.
С началом 2020 года заканчивается отсрочка наказания для владельцев нерастаможенных авто. Штраф составит 170 000 грн. Однако для автомобилистов подготовили советы, которые помогут избежать наказания.
Авто на еврономерах – что делать после 1 января 2020 года
bigkiev.com.ua
Новейший электрический пикап Tesla Cybetruck еще не поступил в продажу, но его устойчивость к ударам уже проверили в ходе необычного краш-теста при столкновении с другой машиной.
Краш-тест Tesla Cybertruck
скриншот из видео
Пожалуй, самую необычную Toyota в Украине заметили в Киеве. Шестиколесный "грузовик" от американского тюнинг-ателье за $300 000 удивил всех.
Toyota Tundra 6X6 от Devolro
topgir.com.ua
Что может быть лучше б/у Ланос за $1200? Пожалуй, только Ланос с ГБО. Автомобиль польской сборки претендует на звание покупки года!
Казалось, что Skoda Rapid окончательно уступила место новой Scala. Но мы снова видим новый Рапид. Подсказка: машина похожа на Skoda Superb.
Skoda Rapid 2020 для Китая похожа на новую Шкода Октавия и даже Superb
skoda-auto.com
Как выбрать электромобиль? Необходимо учитывать не только запас хода, но и аппетит, с которым машина его расходует. Собрали для вас пятерку самых голодных.
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