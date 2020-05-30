Соседская месть и самый крутой Запорожец — новости недели
Налоги на б/у авто, соседская месть, самый крутой горбатый Запорожец и 650 000 евро на украинских дорогах – все самое интересное и важное за неделю от AutoOboz.
Патрульная полиция Киева остановила на днях необычный автомобиль на еврономерах. Это один из самых дорогих автомобилей не то, чтобы в Украине, а во всём мире в принципе – 650 000 евро.
В Украине изменился налог при продаже подержанного автомобиля. Если раньше он составлял 5%, то теперь – 18%. Однако касается он не всех случаев.
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Владелец этого Запорожца решил продать свою машину за 5,5 тыс. долларов. Довольно крупная сумма за ЗАЗ-965, который был выпущен в 1966 году. Но все не так просто – в машине салон от спортивной Мазды и мощный двигатель.
Соседские войны бывают не только в фильмах – довольно часто они происходят и в реальной жизни. Так, одно из таких свежих столкновений намечается в США между владельцем нового Ford Mustang и его соседом.
27 мая в России произошло необычное происшествие – мост не выдержал проезжающего грузовика УРАЛ и рухнул под его весом. Очевидцы записали на видео обрушение конструкции в момент проезда по мосту.
Известный немецкий автогонщик Ральф Шумахер (брат легендарного Михаэля Шумахера) приобрел для своей новой работы необычный автомобиль. Его выбор пал на внедорожник Лада Нива.
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