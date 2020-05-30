Соседская месть и самый крутой Запорожец — новости недели

Налоги на б/у авто, соседская месть, самый крутой горбатый Запорожец и 650 000 евро на украинских дорогах – все самое интересное и важное за неделю от AutoOboz.

Патрульная полиция Киева остановила на днях необычный автомобиль на еврономерах. Это один из самых дорогих автомобилей не то, чтобы в Украине, а во всём мире в принципе – 650 000 евро.

Полицейские остановили Lamborghini за 650 000 евро instagram.com/vehicles.exclusive

В Украине изменился налог при продаже подержанного автомобиля. Если раньше он составлял 5%, то теперь – 18%. Однако касается он не всех случаев.

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Владелец этого Запорожца решил продать свою машину за 5,5 тыс. долларов. Довольно крупная сумма за ЗАЗ-965, который был выпущен в 1966 году. Но все не так просто – в машине салон от спортивной Мазды и мощный двигатель.

Старый Запорожец с деталями от Mazda выставили на продажу auto.ru

Соседские войны бывают не только в фильмах – довольно часто они происходят и в реальной жизни. Так, одно из таких свежих столкновений намечается в США между владельцем нового Ford Mustang и его соседом.

Вот так выглядит выходка злого соседа facebook.com/aaron.robinson.798

27 мая в России произошло необычное происшествие – мост не выдержал проезжающего грузовика УРАЛ и рухнул под его весом. Очевидцы записали на видео обрушение конструкции в момент проезда по мосту.

Аварийный мост обрушился под УРАЛом Скриншот видео

Известный немецкий автогонщик Ральф Шумахер (брат легендарного Михаэля Шумахера) приобрел для своей новой работы необычный автомобиль. Его выбор пал на внедорожник Лада Нива.

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